40.000 singen für Ukraine-Frieden

Zehn Stunden lang rocken die heimischen Stars heute für den guten Zweck.

Wien. „Das wird der wichtigste Tag unseres Lebens.“ Marco Wanda bringt es auf den Punkt: Heute zeigen wir unser Herz für die Ukraine. 40.000 Fans sind beim Konzert We stand with Ukraine im Wiener Happel-Stadion dabei. Die Spenden-Tickets zum symbolischen Preis von nur 19,91 Euro (1991 war das Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine) waren in vier Tagen ausverkauft.

„Die Ukraine-Situation setzt mir sehr zu, deshalb habe ich nicht nur die Nova-Rock-Halle Nickelsdorf für Flüchtlinge geöffnet, sondern wollte noch mehr tun“, sagt Veranstalter Ewald Tatar, der mit dem Benefiz in die Fußstapfen von Live-Aid-Organisator Bob Geldof tritt. Dass Headliner Kurt Ostbahn wegen Corona absagen musste, ist „sehr bitter“.

Abschluss: Alle Stars singen Lennon-Song

Blau-Gelb. Von 13 bis 23 Uhr rockt das Who’s who des Austropop für den Frieden. oe24.TV überträgt live ab 12 Uhr in einer großen Sondersendung aus dem Stadion. Um 12 Uhr öffnen die Stadion-Tore mit 3G-Check. Maskenpflicht herrscht keine, trotzdem werden 40.000 FFP2-Masken in den Farben der Ukraine-Flagge als Zeichen an alle Besucher verteilt. Auch Sonnenblumen – die Nationalblume der Ukraine – sowie blaue und gelbe Tulpen werden angeboten (der Reinerlös wird gespendet).

In Summe wird das Konzert auch durch Merchandising und Spenden-Aufrufe wohl an die zwei Millionen Euro für die Volkshilfe und Nachbar in Not einspielen.

Nach einer für 20.49 Uhr geplanten Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen starten Pizzera & Jaus das große Schlussfurioso, bei dem Wanda als neuer ­Headliner ab 21.55 Uhr auch die neue Hymne „Rocking in Wien“ anstimmen werden. Krönender Abschluss ist ein All-Star-Finale mit der Botschaft von John Lennons Imagine: „Stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige …“