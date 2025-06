× JJ: TV-Comeback nach Triumph und Wirbel

Beim Song Contest ließ JJ ganz Österreich über den Sieg jubeln. Dann sorgte er mit einem patscherte Israel-Statement über Israel für Wirbel. Jetzt gibt’s das Comeback bei der „Starnacht am Neusiedlersee“. Am Samstag rockt er damit auch wieder im TV.

Schon die zweite Woche auf Platz 1 der Austria Top 40, neuer Streaming-Rekord, über 10 Millionen YouTube Klicks für seine Siegesperformance mit „Wasted Love“ und umjubelte Promo-Auftritte in Deutschland, Frankreich, Finnland oder Großbritannien. Unser ESC-Sieger JJ sorgt trotz des großen Israel Aufregers und seiner halbherzigen Entschuldigung für einen neuen Pop-Hype.

Jetzt steht das große Bühnen-Comeback an. Am Freitag und Samstag ist JJ neben Howard Carpendale, Aura Dione, Milow oder Thorsteinn Einarsson der Topstar bei der „Starnacht am Neusiedlersee“. Sein erster Österreich-Auftritt nach dem ESC-Triumph in Basel wird am 7. Juni ab 20.15 Uhr auch live auf ORF2 übertragen.

Das sind die Austria Top 40 Charts vom 31. Mai 2025:

1. JJ, Wasted Love

2. Alex Warren, Ordinary

3. Tommy Cash, Espresso Macciato

4. RAF Camora & Reezy, Connected

5. Abory & Tynna, Baller



JJ eröffnet damit auch den Konzert-Reigen der aktuellen ESC-Stars. Tommy Cash, der mit „Espresso Macciato“ aktuell Platz 1 der heimischen iTunes-Charts hält, kommt am 15. August zum Frequency-Festival. Der australische „Mikshake Man“ Go-Jo stoppt am 16. September im Flex und das Wiener-Duo Abor & Tynna, das ja in Basel für Deutschland an den Start ging, „ballert“ sich durch das Wiener Flex (4. Oktober) und den Linzer Posthof (8. Oktober).

Wird unsere ESC-Queen Conchita u.a. bei der Vienna Pride (14. Juni), am Donauinselfest (21, Juni) oder beim Diversity Ball (6. September) erwartet, so stimmt Vorjahrssieger Nemo seinen Song-Contest-Hymne „The Code“ am 5. Dezember in der SimmCity an.