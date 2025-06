× Volbeat: Platz eins auf iTunes vor Stadthallen-Doppelpack

Die Band hat es zum fünften Mal auf Anhieb geschafft, die Herzen der heimischen Fans zu erobern. Auch die Wien-Konzerte sind restlos ausverkauft.

Die dänischen Rock-Giganten Volbeat haben es wieder getan: Nur wenige Stunden nach Release schießt ihr neues Album „God of Angels Trust“ direkt auf Platz eins der iTunes-Charts in Österreich. Ein Triumph, den Frontmann Michael Poulsen fast schon vorhergesehen hatte. Im Interview mit oe24 meinte er noch vielsagend: „Das könnte der fünfte Streich werden – aber wir bestimmen nicht darüber, was im Radio gespielt wird oder was ein Hit ist. Wir können nur unser Bestes abliefern.“ Gesagt, getan.

Volbeat & Österreich: Eine besondere Beziehung

Für Volbeat ist dieser Erfolg kein Zufall, sondern das nächste Kapitel in einer musikalischen Love-Story mit Österreich. „Das kann man laut sagen! Es gibt definitiv eine ganz spezielle Verbindung zwischen Volbeat und Österreich. Egal ob wir unsere eigenen Shows oder Festivals spielen – bei euch haben wir immer eine gute Zeit. Und deshalb freuen wir uns auch schon so auf Wien“, schwärmt Poulsen im Gespräch.





Ausverkaufte Shows

Diese Freude beruht auf Gegenseitigkeit: Beide Shows in der Wiener Stadthalle am 30. September und 1. Oktober sind bereits ausverkauft – ein klarer Beweis für die ungebrochene Fanliebe hierzulande.

Zwischen Anfang und Erfahrung

Musikalisch zeigt sich das neue Album gewohnt vielseitig und gleichzeitig fokussiert. Bereits im Mai kündigte die Band an: „Das ist wirklich ein frisches, inspirierendes Album mit viel Volbeat-Charakter. Eine Hälfte des Albums führt die Hörer zurück zu unseren Anfängen. Die andere spiegelt unsere Erfahrung als Songwriter wider.“ Die erste Single „Time Will Heal“ landete schon vorab von 0 auf Platz 1.

Rock’n’Roll trifft auf Dankbarkeit

Volbeat sind mehr als nur Rockstars. Sie sind eine Band, die sich trotz globalem Erfolg nahbar und bodenständig zeigt – und das spürt man, gerade in Österreich. Der Chart-Erfolg mit „God of Angels Trust“ ist damit nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein emotionaler Höhepunkt in einer langjährigen Fanfreundschaft. Michael Poulsen und Co. haben geliefert – und Österreich sagt: Danke, und bitte mehr davon!