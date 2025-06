× Volbeat: „Man kann zu dieser Platte Milch, Limonade, Whiskey, Rum und Bier gleichzeitig trinken“

Mit der neuen CD „God of Angels Trust“ nehmen die „Elvis-Rocker“ von Volbeat jetzt wieder Kurs auf Platz 1. Das oe24-Interview mit Sänger Michael Poulsen über die neuen Hits, die Liebe zu Österreich und seinen Volbeat-Keller.

oe24: Morgen kommt Ihre neue CD „God of Angels Trust“

Michael Poulsen: Das ist wirklich ein sehr frisches, inspirierendes Album mit viel Volbeat-Charakter. Eine Hälfte des Albums führt die Hörer zurück zu unseren Anfängen. Die andere spiegelt unsere Erfahrung als Songwriter wider.

oe24: Wird es nach all den Jahren schwerer, einen neuen Sound zu kreieren?

Poulsen: Ich glaube, dass ich weiß, was ich tue. Ich falle nie in dieses schwarze Loch, wo ich eine Schreibblockade oder so etwas bekomme. Ich hatte immer Ideen und war immer inspiriert. Aber wir haben uns eine Art Auszeit genommen, damit ich meine dritte Halsoperation überstehen konnte. Und ich bin mit meinem zweiten Projekt „As In Hell“ auf Tour gegangen, wo wir Old-School-Death-Metal gespielt haben. Ich glaube, das war sehr gut für mich, weil es mir eine Pause verschaffte, in der ich die Volbeat-Batterien wieder aufladen und neu durchstarten konnte. Und dieser Neuanfang hatte etwas wirklich Erfrischendes.

oe24: Einer der neuen Songs heißt "In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom" - wollen Sie damit einen Weltrekord brechen?

Poulsen: Das hat mir richtig Spaß gemacht. Oft gehen Texte, die du für die wichtigsten der Welt hältst, unter. Und dann machst du einen verdammten Horrorfilm, in dem du im Stall von der Ziege sprichst, die in der sterbenden Welt des Untergangs Satans Brut zur Welt bringt. Und alle klatschen in die Hände.

oe24: Das Album ist auch ein Quickie. In nur 13 Tagen eingespielt.

Poulsen: Es ist ein sehr erfrischender, sehr junger und sehr reifer Ansatz.

Denn Zeit ist im Studio Geld. Heutzutage könnten wir uns mehr leisten. Aber wenn man sich an die Denkweise von damals erinnert, ist es die perfekte Lösung.

oe24: Ihre letzten vier Alben gingen bei uns auf Platz 1

Poulsen: Das könnte der 5. Streich werden, aber wir bestimmen nicht alles darüber, was im Radio gespielt wird oder was ein Hit ist und was nicht. Wir können nur unser Bestes abliefern.

oe24: Volbeat und Österreich ist ja ohnedies von Anbeginn an eine Love-Story

Poulsen: Das kann man laut sagen und das reicht ja bis in unsere Anfangstage zurück. Es gibt definitiv eine ganz spezielle Verbindung zwischen Volbeat und Österreich. Egal ob wir unsere eigenen Shows oder Festivals spielen, bei euch haben wir immer eine gute Zeit. Und deshalb freuen wir uns auch schon so auf Wien.

oe24: Im Herbst gibt’s ein Stadthallen-Doppelpack. Unter dem plakativen Titel „Greatest Of All Tours“

Poulsen: Wir wollten dafür diesmal nicht den Albumtitel nehmen, sondern etwas produktiver sein (lacht). Wir sind sehr dankbar, dass die Leute ihr Geld sparen, um zu einem Volbeat-Konzert zu gehen. Es wird immer schwieriger eine Setlist zusammenzustellen. Aber wir werden alle Klassiker liefern und definitiv mindestens sechs Songs vom neuen Album.

oe24: 2026 feiern Sie 25 Jahre Volbeat

Poulsen: Manchmal fühlt es sich an, als hätten wir gestern angefangen, dann wieder als wären wir schon 100 Jahre dabei. Aber wir werden sicher auf der Bühne feiern. Bei dem einen oder anderen Festival

oe24. Wissen ihre Kinder eigentlich, dass Daddy ein weltberühmter Rockstar ist?

Poulsen: Meine Tochter ist 8 Jahre alt. Sie weiß, dass Papa etwas ganz Besonderes macht, weil ihre Freunde in der Schule wissen, wer Papa ist, und die Eltern ihrer Freunde wissen, wer Papa ist. Aber sie kennt nichts anderes. Sie ist seit ihrer Kindheit mit Papa auf Tour. Das ist also nichts Neues und auch nicht wirklich interessiert. Sie findet es etwas nervig, wenn wir ausgehen und die Leute Selfies haben wollen. Mein Sohn ist erst vier Jahre alt. Er kennt die Bedeutung von Erfolg noch nicht wirklich, sieht aber einige der großen Volbeat-Shows im Fernsehen. Und man merkt, dass in seinem Kopf eine Menge abgeht. Bei uns zu Hause gibt es im Erdgeschoss auch nichts, was darauf hindeutet, dass ich Musik mache. Alles, was mit Volbeat zu tun hat, ist im Keller.

oe24: Wie oft gehen Sie in den Keller, um sich ihre Volbeat Sachen anzusehen?

Poulsen: Ich bin nicht im Keller, um mir meine eigenen Sachen anzuschauen, weil mich das einfach zu sehr an die Arbeit erinnert. Ich bin im Keller um Whiseky zu trinken. Ich habe mir eine richtig tolle Bar bauen lassen, die einen in die 1930er Jahre zurückversetzt. Und da hänge ich definitiv jede Woche ab.

oe24: Was solle man zu ihren neuen Album trinken? Whiskey oder Bier?Poulsen: Wissen sie was: Man kann zu dieser Platte Milch, Limonade, Whiskey, Rum und Bier gleichzeitig trinken. Also los!