× oe24 bringt Sie zum Lovely Days Festival

„Rebel Yell“, „Bring Me Some Water”, „Baby Love“,„Cum On Feel the Noize„Fox On the Run”, “Hey Joe” oder “Light My Fire“ – legendäre Rock-Klassiker, die am 5. Juli von Eisenstadt erklingen. Oe24 holt Billy Idol, Melissa Etheridge, Mother’s Finest, Slade The Sweet, Austro-Gipsy Harri Stojka, der seine Tribute-Show für Jimi Hendrix zündet und die weltbeste Tribute-Band The Doors Alive zum Lovely Days Festival.

Eine siebenstündige Musikzeitreise in Richtung Woodstock, die Swinging 60ies und die heißen 80er im malerischen Schlosspark. Headliner Billy Idol, der gerade wieder mit seiner neuen CD „Dream On It“ für Furore sorgt und natürlich alle Hymnen von „Rebel Yell“ über „Flesh For Fantasy „ bis „White Wedding“ auf der Setlist hat, gibt dazu das Motto vor: „Hot in The City“.

