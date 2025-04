× oe24 holt The Doors Alive zum Lovely Days Festival

Das Line-Up des von oe24 präsentierten Lovely Days Festival ist komplett. Neben Billy Idol, Melissa Etheridge oder Mother's Finest kommt am 5. Juli jetzt auch die weltbeste Tribute-Band The Doors Alive nach Eisenstadt.

Mit Billy Idol, der Welthits wie „Rebel Yell“, „Hot In The City“ oder „Eyes Without A Face“ und die Essenz der neuen für 25. April erwarteten CD “Dream Into It” anstimmt, und Melissa Etheridge („Bring Me Some Water”) hat das von oe24 präsentierte Lovely Days Festival in Eisenstadt so spannende Headliner wie noch nie. Jetzt wird das Line-Up perfektioniert, denn neben 70er Jahre Ikonen wie Mother’s Finest („Baby Love“), Slade („Cum On Feel the Noize“) und The Sweet („Fox On the Run“), sowie Austro-Gipsy Harri Stojka, der seine Tribute-Show für Jimi Hendrix zündet, bringt Ewald Tatar am 5. Juli auch noch die weltbeste Tribute-Band The Doors Alive in den Schlosspark.

© Barracuda Music ×

© Barracuda Music ×

Ein echter Leckerbissen: Denn Mike Griffioen und Co. feiern dabei im Burgenland mit ewigen Rock-Klassikern wie "Light My Fire", "Riders On The Storm" oder "The End" nicht nur das 20-jährige Bandjubiläum, sondern auch gleich den 60. Geburtstag der Doors. „Sie sind Hohepriester, die es uns ermöglichen, den Altar der Doors anzubeten, indem sie das Wort und die Evangelien von Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger und John Densmore weiterführen,“ so das „Pure Magazine“.