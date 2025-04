× oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits von Elton John

„Das ist ein Neuanfang. Damit stoße ich die Tür in Richtung Zukunft auf.“ Elton John, zuletzt von großen gesundheitlichen Problemen gebeutelt, startet jetzt wieder lautstark durch. 21 Monate nach seinem Abschiedskonzert liefert er die trendige CD „Who Believes in Angels?“, die er im Duett mit der 11-fachen Grammy-Gewinnerin Brandi Carlile aufgenommen hat. „Es hat Mumm, es hat Frische und es hat Energie. Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe,“ erklärt Elton die 10 neuen Hymnen rund um den Oscar-dotierten Hit „Never too Late, mit denen er jetzt wieder Europaweit die iTunes-Charts stürmt.

Und das nach einem veritablen Wutausbruch, bei dem er mit seinem Kopfhörer herumschmiss, Song-Texte zerriss und sogar ein iPad zertrümmerte. „Ich war voller Selbstzweifel und kam erst richtig in Gang, als ich einen totalen Nervenzusammenbruch hatte!“ Nachzusehen auch in der YouTube-Doku „Who Believes In Angels? Stories From The Edge Of Creation”, denn Elton und Brandi ließen bei den 20-tägigen Aufnahmesessions in Los Angeles gleich 9 Kameras mitlaufen. „Ich hatte noch nie zuvor einen solchen Prozess erlebt, und es war beängstigend für mich,“ erklärt Elton die aufreibenden Aufnahmen. „Ich hatte wirklich große Angst. Aber Angst ist für mich auch immer ein guter Motivator. Vor allem weil ich etwas komplett Neues machen wollte.“

Das ist ihm dank Brandi Carlile („Sie war gab mir neue Kraft!“) mehr als gelungen. Dank großer Radio-Hymnen („Swing for the Fences”) theatralischem Pop ("Someone to Belong To") oder starken Disco-Einflüssen (“The Rose Of Laura Nyro”) klingt Eltron, der letzte Woche seinen 78er feierte, so frisch wie seit Jahrzehnten nicht. Ein starkes Comeback nach 9-jähriger Studio-Pause.

