× Elton John: CD-Comeback nach Augen-Drama - mit Wutanfall!

Seine Konzert-Karriere hat Elton John beendet. Jetzt singt er wieder. Am 4. April kommt die Duett-CD mit "Who Believes In Angels? mit Brandi Carlile . Die Aufnahmen ließen ihn nach seinen dramatischen Augenproblemen ausflippen. Heftiger Wutanfall im Studio!

“Keine Sehkraft am linken Auge“ – im November erzählte Elton John von seinen dramatischen Augenprobleme. Die Sehkraft hat in den vergangenen Monaten dramatisch abgenommen. Er drohe zu erblinden. Jetzt singt er wieder. Am 4. April kommt die neue CD "Who Believes In Angels?", für die er 10 Songs mit Country-Queen Brandi Carlile („Right On Time“) aufgenommen hat.

„Es war definitiv eines der schwierigsten Alben, das ich je aufgenommen habe – aber vor allem war es auch eine der großartigsten musikalischen Erfahrungen meines Lebens“, erklärt Elton die 10 Songs rund um Vorab-Single „Never too Late“, mit der Elton am 2. März ja nach „Can You Feel the Love Tonight (1994) und „(I’m Gonna Love Me Again” (2019) auf seinen bereits 3. Oscar hoffen darf. „Who Believes In Angels? fühlt sich wie ein Abstecher in eine andere Ära an, und zugleich stoße ich damit die Tür in Richtung Zukunft auf. Das ist ein Neuanfang. Ich würde sogar sagen, das hier ist der Anfang meiner zweiten Karriere.“

Auch Brandi Carlile ist begeistert: „Die unglaublich hohen Songwriting-Standards von Elton und Bernie Taupin ziehen einen zwangsläufig nach oben, und es war ein wahnsinnig herausforderndes und inspirierendes Arbeitsumfeld.“

Dafür hat Elton sogar den kompletten Entstehungsprozess der 20-tägigen Aufnahmesessions in Los Angeles mitgefilmt. Fest installierte Kameras im Studio haben tausende Stunden ehrliches und intimes Material festgehalten, das Fans nun einen tiefen Einblick in den kreativen Schaffensprozess ermöglicht. Und in Eltons Gefühlswelt. So ist in einem Vorab-Clip auch ein ziemlich heftiger Wutanfall zu sehen. Elton ärgert sich maßlos über seinen Kopfhörer!

Das sind die Songs von "Who Believes In Angels?"

The Rose Of Laura Nyro

Little Richard’s Bible

Swing For The Fences

Never Too Late

You Without Me

Who Believes In Angels?

The River Man

A Little Light

Someone To Belong To

When This Old World Is Done With Me

Ab 20. Juni geht Brandi Carlile damit auch auf Tour: 12 Europa-Konzerte von London bis Berlin (10. Juli). Vielleicht schaut ja auch Elton John für den einen oder anderen Gastauftritt vorbei.