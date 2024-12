Elton John: "Ich habe mein Augenlicht verloren"

Sir Elton John besuchte mit seinem Ehemann David Furnish eine Aufführung der "West End"-Produktion von "The Devil Wears Prada", als es ihm gesundheitlich plötzlich schlechter ging. Die Musik-Legende wurde von seinem Partner aus dem Saal gebracht.

Sir Elton John (77) verließ die "The Devil Wears Prada"-Vorstellung im Londoner "West End" aufgrund seiner Sehschwäche vorzeitig und wurde von seinem Ehemann David Furnish hinaus geführt. Zuvor hatte Elton über eine Infektion gesprochen, die ihm das Gefühl gab, "festzustecken".

Noch im Theater sagte er zu den Fans: "Ich habe mein Augenlicht verloren und kann die Bühne nicht sehen." Der Rocker fügte hinzu: "Wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich Probleme und jetzt habe ich mein Augenlicht verloren. Ich war nicht in der Lage, die Aufführung zu sehen, aber ich habe sie genossen."

Anfang des Jahres wurde bei der Musik-Legende eine Augeninfektion diagnostiziert. Er hat im Juli sein "rechtes Auge verloren", weil er sich in in Südfrankreich eine Infektion eingefangen hat. Er könne auf dem rechten Auge seit vier Monaten nicht mehr sehen, und sein linkes Auge sei nicht das beste, sagte er zuvor in einem Interview.