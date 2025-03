× Elton John: Neustart mit Brandi Carlile

Rares Live-Comeback von Elton John nach seinem Tourstopp. Am Mittwoch präsentierte er gemeinsam mit Brandi Carlile die neue Duett-CD „Who Believes In Angels?“ mit einem elitären Mini-Konzert in London. oe24 war live dabei

Er ist der König des Pop: über 300 Millionen verkaufte CDs, ein Eintrag in die illustre EGOT-Liste als Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-Gewinner und der Rekord-Hit „Candle In the Wind“ für Lady Diana. Sie gilt seit ihrem 2005er Debüt als eine der heißesten Aktien Nashvilles: 11 Grammys, 2 Emmy Awards, 7 mit Kritiker-Lob überhäufte Alben und die Gänsehaut-Hymne „Right on Time“. Jetzt machen Elton John und Brandi Carlile gemeinsame Sache. Nach dem Oscar-nominierten Duett „Never Too Late“ kommt am 4. April das gemeinsame Album „Who Believes in Angels?“. Eine der heißersehntesten CDs des Jahres. „Das ist ein Neuanfang,“ so Elton, „damit stoße ich die Tür in Richtung Zukunft auf.“

Am Mittwoch stand dafür im ehrwürdigen Palladium Theatre von London, in dem ja schon die Beatles, Dean Martin oder Ella Fitzgerald aufspielten, bei Schwarzmarktpreisen bis zu 1.000 Pfund die Live-Premiere am Plan. oe24 hatte eines der begehrten Tickets ergattert.

„An Evening with Elton John and Brandi Carlile“ versprach eine einmalige Show der Sonderklasse: denn neben den Highlights der für 4. April erwarteten Duett-CD „Who Believes in Angels?“ standen auch einige der größten Hits von Elton und Brandi am Programm. u.a. das bereits 2022 im Dodgers Stadium angestimmte Duett „Don’t Let The Sun Go Down On Me“. Darüber hinaus wollten die beiden in einem Bühnen-Gespräch ihre 20-jährige Freundschaft, die Hintergründe ihrer jüngsten Zusammenarbeit und Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit beleuchten. Als Highlight sollten auch einige Ehrengäste die glanzvollen Karrieren von Elton John und Brandi würdigen.

Kein Wunder, dass das alles mitgefilmt wurde. Am 6. April liefert der US-Sender CBS mit dem Konzertspecial „An Evening with Elton John and Brandi Carlile“ Live-Auftritte, Anekdoten über die langjährige Freundschaft des Duos und einen Einblick in ihr neues gemeinsames Album. Bei uns soll die einmalige Hit-Show auch im Steam auf Paramount+ gezeigt werden.