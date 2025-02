× Elton John: Konzert-Comeback nach Bühnen-Abschied

2023 beendete Elton John seine Live-Karriere. Jetzt kehrt er doch wieder auf die Bühne zurück. Am 26. März präsentiert er gemeinsam mit Brandi Carlile die neue Duett-CD „Who Believes In Angels?“ mit einem elitären Mini-Konzert in London.

Am 8. Juli 2023 gab Elton John in der Tele2 Arena von Stockholm sein tränenreiches Abschiedskonzert. Die 332. Show der Rekord-Tour „Farewell Yellow Brick Road“ mit der er 6,1 Millionen Fans begeisterte und satte 939 Millionen Dollar einspielte. Jetzt kehrt er doch wieder auf die Bühne zurück. Und das mit einer durchaus einmaligen Show. Am 26. März, also einen Tag nach seinem 78.Geburtstag, hebt er im ehrwürdigen Londoner Palladium Theatre, wo einst ja schon Ella Fitzgerald, Dean Martin oder die Beatles aufgetreten sind, gemeinsam mit Brandi Carlile die neue Duett-CD "Who Believes In Angels?“ aus der Taufe.

Nur 2.286 Fans dürfen bei der Live-Premiere der für 4. April erwarten CD, für die Elton „einen einzigartigen Abend voller Performance und Geschichten“ verspricht dabei sein. „Who Believes In Angels? fühlt sich wie ein Abstecher in eine andere Ära an, und zugleich stoße ich damit die Tür in Richtung Zukunft au,f“ erklärt Elton die 10 neuen Hits, „Das ist ein Neuanfang. Ich würde sogar sagen, das hier ist der Anfang meiner zweiten Karriere.“

Gut möglich, dass Elton und Brandi Carlile in London sogar als frischgebackene Oscar-Sieger aufspielen. Für die Vorabsingle „Never too Late“ winkt ja am 2. März der Oscar als „Bester Filmsong“.