× Neuer Tour-Rekord: Coldplay übertrumpfen Taylor Swift

10,3 Millionen Fans haben Coldplay mit ihrer „Music Of The Spheres“ Tournee bereits begesitert. Damit sichert man sich bereits vor den letzten 48 Konzerten einen Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“ und überholt auch Taylor Swift.

In Österreich sind Coldplay sowieso die Allergrößten! Letzten August begeisterte man über 250.000 Fans bei gleich vier Konzerten im Happel Stadion. Ein Rekord für die Ewigkeit. Jetzt tragen sich Chris Martin und Co. mit ihrer fröhlich bunten Tour „Music Of The Spheres“ auch ins „Guinnes Buch der Rekorde“ ein. Mit bislang über 10,3 Millionen Konzertbesuchern seit dem Jahr 2022 lässt man auch die „Eras Tour“ von Taylor Swift (10,1 Millionen Besucher in den Jahren 2023 und 2024) und die zwischen 2017 und 2019 gezündete Konzertserie „Divide“ von Ed Sheeran (8,8 Millionen) alt aussehen.

In puncto Einnahmen hat freilich Vermarktungs-Genie Swift die Nase vorne: Mit 149 Konzerte spielte sie satte 2,077 Milliarden Dollar ein. Coldplay brachten es bei 175 Auftritten „nur“ auf 1,145 Milliarden Dollar. Eine Zahl, die freilich noch deutlich nach oben korrigert werden wird. 2025 stehen ja noch die Einnahmen von weiteren 48 Konzerten (!) aus. Auch von gleich 10 (!) Auftritten im Wembley Stadion, mit denen man Taylor Swift den London-Rekord wegschnappen wird.

Das sind die erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten:

1. Coldplay, Music Of The Spheres Tour, 10,3 Millionen Besucher (2022 – 2025)

2. Taylor Swift, Eras Tour 10,1 Millionen Besucher (2023 – 2024)

3. Ed Sheeran, Divide Tour, 8,8 Millionen Besucher (2017-2019)

4. U2, 360 Tour, 7,3 Millionen Besucher (2009- 2011)

5. Guns N‘ Roses, Use Your Illusion Tour (1991 – 1993)

Dazu wird nach dem Tourfinale am 8. September wohl auch die Besucherzahl auf deutlich über 12,5 Millionen hochgeschraubt. Jüngst lieferten Coldplay ja in der indischen Stadt Ahmedabad die größten Stadion-Konzerte dieses Jahrtausends. Ein Doppelpack für über 223.000 Fans!