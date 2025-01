× Konzert-Schock: Coldplay feiern Till Lindemann - auch mit einem Ständchen!

Mega-Konzert-Überraschung von Coldplay in Dubai. Beim „Jumbotron Song“ zeigte man Rammstein-Aufreger Till Lindemann und sang ihm sogar ein Ständchen.

Im Rom zeigten Coldplay Roger Federer. Bei den vier Konzerten wurden Fan-Pärchen abgefeiert („Dass ihr euch dauernd küsst ist alles was wir in unserer Show brauchen“) und jetzt in Dubai lieferten Coldplay bei ihrem Mitmach-Gag „The Jumbotron Song“ einen echten Konzert-Schocker. Plötzlich war nämlich Rammstein-Aufreger Till Lindemann (Stichwort: Row Zero) am Screen der farbenfrohen „Music of The Sphere“ Show zu sehen. Mitten unter der Fans und in einem T-Shirt das ihn mit Chris Martin zeigt!

Eine wohl abgesprochene Aktion, denn Chris Martin stimmt dazu auch gleich auch freundschaftliche Zeilen an: „Welcome our beautiful brothers. From so many different lands. It’such a great thrill to welcome you Till. From Rammstein one of your favourite bands.” Also: Heißt uns unsere wunderbaren Brüder willkommen. Die aus so vielen verschiedenen Ländern kommen. Es ist so eine große Freude, dich willkommen zu heißen, Till. Von Rammstein, einer unserer Lieblingsbands.“





Die beiden verbindet eine längere Freundschaft was auch ein gemeinsames Backstage Selfie bei einem Rammstein-Konzert in Luxemburg im Jahr 2019 beweist. „Till Lindemann ist einer der nettesten Männer, die ich je getroffen habe. Und gleichzeitig einer der furchteinflößendsten Männer, die ich je getroffen habe,“ schwärmt Chris Martin.