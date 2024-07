× Rammstein zeigen ihr heißes Österreich-Tagebuch

Am Mittwoch und Donnerstag heizten Rammstein 75.000 Fans in Klagenfurt ein. Jetzt gibt's die heißen Fotos der Konzert-Aufreger.

Eine Schlauchboot-Fahrt über das Publikum im Regen, bombastische Pyro-Spielchen und in Schaum gebadete Fans nach Till Lindemanns Ausritt auf der Penis-Kanone - Rammstein zeigen jetzt ihr Klagenfurt-Tagebuch. Mittwoch und Donnerstag heizte man im Wörthersee Stadion 75.000 mit einer Show voll Provokationen und Explosionen ein.

Zu 21 Mitstampf-Hymnen wie „links 2 3 4“, „Asche zu Asche“ oder Sonne wurden gleich jeden Abend gleich 1.000 Liter Testbenzin abgefackelt. Auch in Richtung eigener Band-Mitglieder. Till Lindemann, nach den vielen Vorwürfen ja von der Staatsanwaltschaft frei gesprochen und somit rehabilitiert, heizte eine überdimensionalen Kannibalen-Kochtopf an in dem Keyboarder Christian Lorenz saß.

Das war die Setlist von Rammstein in Klagenfurt:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugaben:

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Rammstein

Adieu

Bei Gott nicht der einzige Aufreger: nach 11 Jahre Pause holte man den Fritzl-Song „Wiener Blut“ mit Zeilen wie "Und bist du manchmal auch allein, so pflanze ich dir ein Schwesterlein!" " wieder ins Programm. Ebenso dem im Vorjahr als Zeichen der Deeskalation gestrichenen Song „Pussy" .Und somit auch wieder die Penis-Kanone!

Aufreger die sich auszahlen. Seit 2019 haben Rammstein mit ihrer heißen Stadion-Show in Österreich 360.000 Fans begeistert. Bei acht ausverkauften Konzerten in Wien (2019 und 2023) und Klagenfurt (2022, 2024).