× Rammstein schocken Klagenfurt mit noch mehr Provokationen

2 Konzerte für 75.000 Fans! Rammstein lassen es heute und morgen in Klagenfurt krachen. Auch mit Penis-Kanone und „Fritzl Song“.

Im Vorjahr sah sich Till Lindemann mit jeden Mengen Vorwürfen konfrontiert - Sex-Partys, K.o.-Tropfen und "Row Zero". Als Zeichen der Deeskalation nahmen Rammstein deshalb den Skandal-Song "Pussy" aus dem Programm. Auch bei den beiden Wien-Konzerten. Jetzt ist er rehabilitiert – die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren eingestellt. Und liefert jetzt gleich noch mehr Provokationen.

© Zeidler ×

Das ist die geplante Setlist von Rammstein:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugaben:

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Rammstein

Adieu

© Privat ×

© zeidler ×

Bei den heute und morgen gezündeten Konzerten in Klagenfurt steht nicht nur der Song-Aufreger "Pussy", zu dem man ja einst einen Porno drehte, wieder auf der Setlist und somit auch Lindemanns Ritt auf einer Penis-Kanone (!), sondern, erstmals seit 2013, auch gleich "Wiener Blut", ein Song über den Inzesttäter Josef Fritzl mit eindeutigen Zeilen. "Und bist du manchmal auch allein, so pflanze ich dir ein Schwesterlein!"

© zeidler ×

© zeidler ×

© privat ×

Neben den "neuen" Konzert-Aufregern setzen Rammstein im Wörthersee Stadion vom Opener "Ramm 4" bis zum Finale "Adieu" auf die altbewährten Provokationen und Pyrospielchen: ein brennender Kinderwagen ("Puppe", gezücktes Fleischermesser ("Mein Teil") und sogar eine Flammenwerfer-Attacke auf die Band-Kollegen ("Ich will") inklusive. In Summe werden pro Konzert 1.000 Liter Brennstoff gezündet!

© zeidler ×

© zeidler ×

75.000 Fans sind in Klagenfurt dabei. Das Das Doppelpack war in nur 110 Minuten ausverkauft. Damit schrieben die Dauerzündler bei uns Musikgeschichte wurden für die 8 Stadion-Konzerte in Wien (2019, 2023) und Kärnten (2202, 2024) nämlich gleich 360.000 Tickets verkauft.