× Rammstein zünde(l)n Doppelpack in Klagenfurt

Am 17. und 18. Juli steigen in Klagenfurt die heißesten und provokantesten Konzerte des Jahres: Rammstein bringen ihr Hit-und Pyro-Feuerwerk ins Wörthersee Stadion. Ab Mittwoch (18. Oktober) gibt’s die Tickets.

2022 brachten Rammstein das Wörthersee Stadion zum Brennen: 75.000 Fans rockten bei zwei provokanten Pyro-Shows ab. Jetzt gibt’s die Zugabe. Und das wieder als Doppelpack! Die „Stadion Tour 2024“ von Rammstein stoppt am 17. und 18. Juli erneut in Klagenfurt. Der Vorverkauf für die heißesten Konzert des Jahres, bei dem über 20- Millionen-fach verkaufte Hits wie „Mein Herz brennt“, „Sonne“ oder „Du hast“ gezündet werden, startet am Mittwoch, den 18. Oktober, um 11 Uhr bei oeticket. Bereits am Montag sind die begehrten Tickets im Fan-Pre-Sale erhältlich. Es werden wieder 75.000 Karten aufgelegt – und ein Sold Out in Rekord-Zeit erwartet.

Mit den beiden Auftritten in Kärnten schreiben die Daueraufreger auch gleich Musikgeschichte: Das sind nämlich die Österreich-Stopps Nummer 7 und 8 der seit 2019 laufenden „Rammstein Stadium Tour“! 2019 zeichnete man bei zwei Konzerten im Happel Stadion eine bislang noch unveröffentlichte Live-DVD auf. 2022 gab‘s die Klagenfurt-Premiere und erst diesen Juli ein weiteres Wien-Doppelpack samt Protest-Aktionen gegen Sänger Till Lindemann und blutigen Wunden. Mit den nun neu angesetzten Konzerten kommen Rammstein in Summe bei dieser Tour auf fast 360.000 verkaufte Tickets in Österreich. Deutlich mehr als Coldplay, Taylor Swift oder Ed Sheeran.

In Kärnten feiern Rammstein auch gleich ihr 30-jähriges Jubiläum. Der allererste Auftritt fand ja am 14. April 1994 in der Leipziger Kultureinrichtung naTo vor nur 15 Besuchern statt. Seitdem jagt ein Aufreger den Nächsten. Vom Porno-Video zu „Pussy“ über den Fritzl-Song „Wiener Blut“ bis zu den jüngsten Vorwürfen gegen Lindemann. Da sind jedoch alle Ermittlungsverfahren bereits eingestellt worden.

Vielleicht reitet er ja deshalb bei den Konzerten in Klagenfurt auch wieder auf der Penis-Kanone an. Wenn nicht, dann sind genügend andere Provokationen zu erwarten: auch ein angezündeter Kinderwagen („Puppe“) und eine Flammenwerfer-Attacke auf die Bandmitglieder samt gezücktem Fleischermesser („Mein Teil“).