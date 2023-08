Rammstein stürmen auf Platz 1 der Charts

Platz 1: Rammstein ''Zeit''. In unseren aktuellen iTunes-Charts lacht die Skandal-Band von der Spitze. Nach Tour-Finale ist die Zukunft jedoch offen.

Skandale sind gut für’s Geschäft. Rammstein können ein Lied darauf singen. Nach der Daueraufregung um Sänger Till Lindemann stürmt man jetzt die heimischen iTunes-Charts. Das Album „Zeit“ aus dem Jahr 2022 ist die neue Nummer eins.

Wunde & Blut. Nach den beiden Wien-Konzerten, wo Lindemann vor 110.000 Fans auch mit provokanten Text-Änderungen („Ja mein Po-Klatsch ist nicht schlecht), klaffender Wunde und blutigem Schädel für Diskussionen sorgte, lacht man jetzt von der Chartspitze.

Zukunft wird anders. Die Zukunft der Rekord-Band ist allerdings völlig offen. Nach dem letzten Konzert der Tour am Wochenende in Brüssel heizt Gitarrist Richard Kruspe mit einem Instagram-Statement die Spekulationen über ein Band-Ende weiter an. "Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein."

Abschied. Schon 2022 wurde über einen Abschied spekuliert. Vor allem wegen Song „Adieu“. Dem letzten Lied der Hit-CD „Zeit“. Damit beenden Rammstein jetzt auch in Wien und Brüssel die Konzerte. Und damit sind sie jetzt wieder auf Platz eins.