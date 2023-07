Rammstein: Blut-Drama um Lindemann in Wien

Nächster Rammstein-Schocker in Wien: Till Lindemann hat sich beim zweiten Konzert im Happel Stadion verletzt! Blutüberströmtes Gesicht: Dazu eine klaffende Wunde am Arm.

Das Gesicht blutverschmiert. Ein Cut über dem rechten Aug. Dazu eine Zentimetern-Tiefe klaffende Wunde am linken Arm aus der Blut in Strömen rinnt. Schock-Finale für Till Lindemann in Wien. Beim zweiten Konzert am Donnerstag, wo er ja auch mit einem Statement über die Prügel-Attacke gegen den ORF aufhorchen ließ („Wir hassen Rassismus und Antisemitismus. Wir hassen das!“) kam es zum Drama bzw. zum Unfall. Beim Song Mein Teil“ um 20.42 Uhr ist erstmals das Gesicht deutlich blutverschmiert zu sehen.

© zeidler

Spannend: bis 20.30 Uhr, als Lindemann auch mit Irokesen-Punk-Frisur über die Bühne tobte, war noch kein Cut am Kopf zu sehen: Was ist beim Song "Deutschland", wo er ja minutenlang Gitarrist Richard Kruspe die Bühne überlässt und sich in die berühmt-berüchtigte Black Box zurückzieht, geschehen?

© zeidler

© Privat

Die tiefe klaffende Wunde am Arm ist freilich etwas früher passiert: Schon beim Paris-Konzert (22. Juli) war sie zu sehen. Beim ersten Wien-Auftritt jedoch nicht: Da hatte Lindemann ein dickes Pflaster drüber. Hat er sich das runtergerissen? Oder sich das gar bei seinem heißen Feuerstunt zur ersten Zugabe „Rammstein“ gelockert?

Kurios: 2009 nahmen Rammstein den Song "Wiener Blut" auf. Jetzt wurde das Blut für Lindemann in Wien zum Faktum.