× Matthias Strolz hebt mit Razelli wieder in Richtung Charts ab

Von der Politik in die Pop-Charts: Matthias Strolz bringt am 6. Oktober die neue CD ''Back To Earth'' im Zusammenspiel mit Kurt Razelli. Darauf wird er auch gegen Putin laut. Ab 17. November dann auch auf Tour.

2018 zog sich der damalige NEOS-Chef Matthias Strolz (50) aus der Politik zurück. Auch um an der Seite des stets mit Schwarzenegger-Maske verkleideten Mashup-Künstlers Kurt Razelli ein Musikprojekt zu starten. Achtungserfolg für das Album „Lost in Space“ und Konzert-Debut im Flex. Jetzt legen die beiden nach. Am 6. Oktober kommt das coole Electro-Punk-Werk „Back to Earth“ mit dem man ab 17. November dann erstmals auch auf Tour geht. „Wir sind wieder auf unserem Planeten gelandet. Schauen uns um und denken: Bist du deppat: Krieg, Viel Depression. Und das haben wir verarbeitet. Es ist kein gute Laune-Party-Zeltfest-Album,“ erklärt Strozl das neue Album im oe24.TV Interview.

Ich fühle mich als Künstler, bin aber kein Musiker

Strolz, der mit dem Dorforchester der Jungen Klostertaler („Da sind schon auch die Unterhosen geflogen“), U2 („Bin großer Fan und habe auch schon einige Konzerte im Ausland gesehen“) und Austropop musikalisch sozialisiert wurde, sieht sich jetzt nicht unbedingt als Popstar. „Ich fühle mich als Künstler, bin aber kein Musiker. Ich will nicht meinen Egoschatten hinterher hechten, aber das ist ein Entfaltungsakt den ich nicht erwartet habe.“

Spannend: 11 der 12 Songs sind auf englisch, nur die Vorabsingle „Ich muss siegen!“, bei der Razelli in einem mit Jugendverbot ab 18 belegten Video mit dem Maschinengewehr herumballert, ist auf Deutsch: „Am liebsten hätte ich das auf Russisch gesungen," verrät Strolz, "denn der Song geht gegen Putin und die Greuel des Krieges. Dafür braucht es die harte deutsche Sprache. Auf Englisch würde das viel zu sanft klingen.“

Politik Comeback? "Das würde ich nicht ausschließen!"

Die Politik ist für ihn natürlich noch immer Thema: „Man hat das Gefühl das viel falsch läuft. In Summe dreht der Ort Politik ins Negative, Abe Irgendwann werden wir wieder nach oben drehen müssen. Sonst ersaufen wir unser eigene Kacke.“ Deshalb ist für den ehemaligen Bundesparteivorsitzender der i NEOS auch eine Comeback in die Politik denkbar: „Ich würde es nicht ausschließen denn ich habe viel politische Energie.“)

Ab 17. 11. auf Tour: "Festabende des Menschseins!"

Vorerst steht aber der neue, für 15.Spetember erwartet Hit „What would Love Do“ und die erste Tour in Mittelpunkt: Die startet am 17. November in Innsbruck und findet am 30. November mit dem Heimspiel Wiener Simm City das persönliche Highlight. „Das werden Festabende des Menschseins. Emotion. Inspiration. Mit Licht und Schatten. Unvergessliche Abende. Wir sind ein musikalisches Schaumband für die Seele und für die Ohren.“ Die Karten für die "Back To Earth"-Show von Strolz und Razelli gibt es bei Ticket24.at