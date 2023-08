× AUT of ORDA: Boot-Camp für erstes Konzert

Christopher Seiler und Paul Pizzara liefern mit Gitarrist Daniel Fellner die neue Band AUT of ORDA und am 21. Oktober das Debut- Konzert ‘‘Red Bull Show 100‘‘ mit Big-Brother-artiger Vorbereitung! Ab heute gibt’s die Tickets.

Mit ihren Duett-Partner Speer bzw. Jaus sind sie Dauergäste in den Charts. Jetzt starten Christopher Seiler und Paul Pizzera mit Star-Gitarrist Daniel Fellner als neue „Supergroup“ AUT of ORDA durch. Mit dem Hit „Mi Amor“ und einer spannenden Live Premiere. Für das allererste Konzert am 21. Oktober in der Wiener Marx Halle unter dem Motto „Red Bull Show 100“ lässt man sich nämlich zuvor 100 Stunden lang in ein eigenes Boot-Camp „einsperren“. „Wir dürfen mit einem Minimum an Zeit das Maximum an Entertainment rausholen und freuen uns auf diese Challenge, die natürlich physisch, wie auch psychisch anstrengend wird, aber geil“ erklärt Pizzera auf oe24.TV das Konzept.

Nervös. Am 17.Oktober geht’s, natürlich unter Beobachtung von Kameras, in den „Container“. Erst dann werden Setlist, Bühnenshow, Band, die Gästeliste, Equipment, Licht und auch neue Songs ausgearbeitet. „Wir versuchen mit einem naiven Optimismus da hinein zu gehen. Angst ist kein guter Begleiter, aber wenn man da nicht nervös ist, dann hat man kein Herz!“

© philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool ×



Polarisieren. Zusätzlich erwarten AUT of ORDA während des Countdowns weitere Überraschungs-Challenges, die ihnen sowohl ihr Können als Musiker als auch ihr Organisationstalent abverlangen werden.

„Es werden viele hinschauen logisch und es werden hoffentlich auch welche schimpfen. Weil wenn du den Leuten nur gefällst bist du langweilig. Unser Projekt soll auch Polarisieren!“

Tickets. Der Vorverkauf für die Show, bei der man neben AUT of ORDA Hits wie „Hoch gwimmas (n)imma“ oder „Wigl Wogl“ auch „einige Überraschungen“ plant, startet bereits heute. (Hier gibt's die Tickets) Das Boot-Camp wird ab 17. Oktober auf redbull.com und youtube übertragen.