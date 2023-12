Wham! schaffen das Weihnachtswunder

Nach 39 Jahren ist der Kult-Hit "Last Christmas" auch am Weihnachtstag auf Platz 1 der englischen Charts.

Seit 1984 kann man dem Über-Hit "Last Christmas" von Wham! nicht entkommen. Bereits im November starten Radiostationen weltweit ihr Weihnachtsprogramm und spielen den Song der britischen Pop-Band täglich rauf und runter. Deshalb ist es für viele schwer zu glauben, aber "Last Christmas" schaffte es 39 Jahre lang nicht, in der Weihnachtswoche Platz 1 der englischen Charts zu erobern. Bis jetzt!

Nach fast vier Jahrzehnten ist "Last Christmas" in der Weihnachtswoche an der englischen Chart-Spitze angekommen. Einziger Wermutstropfen: Sänger George Michael kann sich über diesen Erfolg nicht mehr freuen. Er starb 2016 im Alter von nur 53 Jahren. Für ihn feierte Band-Kollege Andrew Ridgeley (60) den Erfolg für Michael mit. "George wätre außer sich. er hat sein Ziel erreicht", so Ridgeley in einem YouTube-Video.

"Es war für uns beide eine große Enttäuschung, dass der Song nicht die Nummer 1 wurde, denn unserer Meinung nach war er wie geschaffen dafür. George hat das Lied mit der Absicht geschrieben, einen Weihnachts-Nummer-eins-Hit zu landen", verrät er im Video weiter. Zwar war der Hit bereits mehrmals auch in England auf Platz 1 der Charts, aber eben nie in der Weihnachtswoche.

Mit ihrem Platz 1 in England verwiesen Wham! Sam Ryders "You're Christmas To Me" und Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" auf die Plätze 2 und 3. "Last Christmas" wurde alleine in der Weihnachtswoche über 13 Millionen Mal gestreamt.