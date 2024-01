× Lindemann: Gedicht als Abrechnung: „Was gelogen wird, ist wahr“

Rammstein in Klagenfurt nach 110 Minuten ausverkauft! Rammstein sorgen für neuen Konzert-Hype in Kärnten: Die 75.000 Tickets für das Doppelpack am 17. und 18. Juli in Klagenfurt waren in nur 110 Minuten ausverkauft. Ein drittes Konzert ist aber „aufgrund Gesetzlicher Bestimmungen“ leider nicht durchführbar!