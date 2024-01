× Till Lindemann provoziert mit neuem Sex-Video

Neuer Schocker von Till Lindemann. In ersten Teaser-Video zum neuen Hit „Entre dos Tierras“ zeigt er pikante Sex-Szenen, die an eine Vergewaltigung erinnern!

Er kann das Provozieren einfach nicht lassen! Letzten Sommer wurde Rammstein Sänger Till Lindemann (61) mit massivsten Missbrauchs-Vorwürfen konfrontiert. Von K.o.-Tropfen, Sex-Angeboten und Gewalt war die Rede! Im August wurden jedoch die Ermittlungen wegen Sexualdelikten von der Staatsanwaltschaft in Berlin eingestellt. Jetzt legt er mit einem neuen Video-Schocker, der ihn wohl auch in einer Vergewaltigungs-Szene, zeigt nach! In seiner Instagram-Story hat Lindemann nun die ersten Szenen vom neuen Video „Entre dos Tierras“ gepostet. 18 Sekunden, die es mehr als in sich haben!

Lindemann, der im Clip einen weißen Herrschafts-Anzug, Krawatte Hut und Rasta-Zöpfe trägt, macht sich wohl in einer Plantrage über eine leichtbekleidete Frau her. In schnellen wirren Schnitten sieht man wie er sich zuerst der Krawatte entledigt, dann die Hose öffnet und sich schließlich auf die Frau wirft. Eindeutige Bewegungen, die stark an eine Vergewaltigung erinnern, inklusive. Auch weil Lindemann der Frau die Hände auf den Mund presst und zupackt.

Das komplette Video soll noch dieser Tage veröffentlicht werden. Als provokantes „Vorspiel“ zu großen Zündeln in Klagenfurt. Am 17. und 18. Juli rocken Rammstein ja das Wörthersee Stadion. Die 75.000 Tickets dafür waren innerhalb von nur 110 Minuten restlos ausverkauft.