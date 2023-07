Riesen-Wirbel vor Rammstein-Konzert morgen in Wien

Vor den Shows im Happel-Stadion tauchen neue Rammstein-Vorwürfe auf.

Ein ORF-Bericht sorgt vor den Rammstein-Konzerten morgen und am Donnerstag im Happel-Stadion für Wirbel. Mehrere Frauen haben Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen Till Lindemann, dem Frontmann der Schock-Rocker, erhoben. Nun meldet sich auch ein Opfer, das von Zwischenfällen aus dem Jahr 2019, dem letzten Wien-Auftritt der deutschen Band berichtet. In der "ZiB 1" am Montag schilderte die Frau, die anonym bleiben möchte, von den Übergriffen des Sängers: "Ich wollte einfach nur meine Idole treffen, die ich seit Jahren anhimmle."

Fotobeweise. Infolge habe Lindemann sie persönlich angerufen und mit anderen Frauen auf sein Hotelzimmer eingeladen. Sie sei skeptisch gewesen, habe sich jedoch überreden lassen. Als sie dort klar verneint habe, Sex haben zu wollen, habe Lindemann sie mit dem Gesicht nach unten aufs Bett gedrückt und sie so stark auf das Gesäß geschlagen, dass sein Handabdruck zu sehen gewesen sei - was sie auch fotografisch dokumentiert hat. Am Mittwoch (ab 17.30 Uhr) ist eine Demo vor dem Stadion angekündigt.