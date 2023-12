Neue Liebe für Rammstein-Star

Zum ersten Mal seit den Sexismus-Vorwürfen zeigt sich Rammstein-Frontman Til Lindemann mit seiner Neuen Freundin.

Gerade erst rockte Til Lindemann (60) mit seiner Solo-Tournee in Paris. Beim Stadtbummel am nächsten Tag wirkt der umstrittene Rockstar entspannt wie selten zu vor, lächelt sogar. Der Grund dafür ist relativ simpel: Anscheinend hat Lindemann eine neue Freundin. Beim Spaziergang durch Paris hielt er jedenfalls die ganze Zeit mit einer jungen Blondine Händchen. Hand in Hand spazierte das Paar auf den Weihnachtsmarkt, nachdem sie im Luxus-Hotel "The Westin Paris Vendome" ein spätes Frühstück eingenommen haben.

40 Jahre Altersunterschied

Seine Begleiterin ist die 20-jährige Joelle Marie Jaracz, ein deutsch-polnisches Model und Influencerin. Auf ihrem Instgram-Profil zeigt sich Joelle gerne freizügig und leicht bekleidet - studiert gerade Kommunikation und spricht vier Sprachen.

Ihre 100.000 Follower sehen ihre Beziehung zu Lindemann aber eher gespalten. Der Altersunterschied von 40 Jahren gefällt halt nicht jedem.

Angeblich sollen Jaracz und Lindemann bereits seit einigen Monaten zusammen sein. Sie hat den Sänger bereits mehrmals in seiner Berliner Wohnung besucht und begleitet ihn auf Konzerte. Auch aus Paris postete sie ein Foto von der Bühne aus.

Am Donnerstag war Joelle beim Rammstein-Konzert backstage und auf der Bühne © Instagram

Am Donnerstag reisten beide per Privatjet zurück nach Berlin.