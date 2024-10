× Schock bei Coldplay: Das gab’s noch nie!

Der 30. Oktober 2024 wird für Coldplay unvergessen bleiben. Beim Konzert in Melbourne trat man zum allerersten Mal nicht in Original-Besetzung auf. Bassist Guy Berryman war erkrankt.

„Heute Abend haben wir zum ersten Mal in der Geschichte unserer Band eine Show ohne alle vier Mitglieder auf der Bühne gespielt!“ Coldplay schocken ihre Fans auf Instagram. Nach 25 gemeinsamen Jahren man am Mittwoch (30. Oktober) in Melbourne, Australien erstmals nicht in der Original-Beeetzung auf! Grund war aber kein Streit – oder gar ein Ausstieg, sondern eine Erkrankung von Bassist Guy Berryman.

„Guy wurde kurz vor der Show unerwartet krank. Danke, dass ihr uns da durchgebracht habt,“ erklärte man sein Fehlen auf Instagram

Beim Konzert im ausverkauften Marvel Stadion wurde Sänger Chris Martin dann zwischen Hits wie „Higher Power“, „Yellow“ oder „We Pray“noch deutlicher: „Es tut mir leid für Sie hier unten, die darauf warten, Guy zu sehen. Er wird heute nicht spielen können. Wir werden eine etwas andere Show haben und unser Bestes geben, um sie großartig zu machen.“

Als Ersatz sprang Produzent Bill Rahko ein, der sich das ganze 21 Song starke Konzert hinter eine Alien-Maske versteckte: „Wir haben einen seltsamen, außerirdischen, komischen Freund, der Bass spielt oder zumindest so aussieht, als ob er Bass spielen würde“, so Martin, der die Fans auch gleich um Verzeihung bat: „Wir hatten nur etwa eine Stunde zum Proben mit ihm. Bitte verzeiht uns etwaige Fehler oder Probleme!“