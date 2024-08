Coldplay machen sich in Österreich unsterblich

Auch das vierte und letzte Konzert ließ am Sonntag wieder Wien ausflippen. Coldplay verbeugten sich einmal mehr vor den Swifties und punkten auch mit sympathischem Hoppala.

Vier restlos ausverkaufte Konzerte für über 250.000 Fans und VIPs wie den Kanzler, Kaleen oder Conchita, die absolute Chart-Dominanz mit bis zu 12 Hits in den Top-10 bei iTunes und weltweites Medien-Echo für emphatische Taylor-Swift-Tributes. Coldplay schreiben mit ihrer Konzert-Serie im Wiener Happel Stadion Musik-Geschichte. Am Sonntag zündete man zum Abschied aus "unserer zweiten Heimat Wien" eine ganz spezielle Verbeugung vor Österreich, wo man sich die letzte Woche ja zur Unsterblichkeit rockte!

Coldplay lieferten in Wien den größte Pop-Hype aller Zeiten. Und die farbenfrohe Antwort auf die Terror-Angst. Knapp zwei Wochen nach der Absage der Taylor-Swift-Auftritte feierte Österreich mit der Hitband vier Feste der Lebensfreude.

"Erfolgreichste Rock-Tour aller Zeiten"

Gut eingeölt von gleich 156 vorangegangenen Konzerten und extra motiviert durch die Auszeichnung als "erfolgreichste Rock-Tour aller Zeiten" mit 8,8 Millionen verkauften Tickets ließen Coldplay Wien erleuchten und das im wahrsten Sinne. Jeder Konzertbesucher erhielt ein LED-Bändchen und wurde damit bei 100-Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Viva La Vida", "Yello", das man beim Finale mit den Worten "Wien das ist unser letzter gemeinsamer Abend. Das geht lauter!" neu startete oder "Fix You" Teil der Show. Auch für auf die Stadion-Ränge projizierte Botschaften wie "Believe in Love". Dazu gab’s auf gleich drei Bühnen tonnenweise Konfetti, Feuerwerk, überdimensionale Plastik-Planeten, Alien-Kostüme und Wasserbälle zur Publikums-Bespaßung. Mehr positive Energie geht kaum. Und auch mehr Spaß nicht. So scherzte Chris Martin ja gleich nach "The Scientist": "Ich habe mein ganzes Deutsch schon zur Begrüßung aufgebracht, denn mit 'Wie komme ich zum Bahnhof?' komme ich ja hier nicht weit."

Empathie für die "Swifties"

Als Highlight stimmte er als Zeichen der Empathie für die "Swifties" ("Es tut uns so leid dass die Taylor Swift Konzerte abgesagt wurden, wir sind aber so froh, dass wir hier spielen dürfen!") sogar jeden Abend einen Taylor-Swift-Hit an. Love Story, Shake It Off und zum Finale für die beiden Fan-Girls Lucy und Mary "meinen absoluten Lieblings-Song von Taylor" "The 1". Wieder im Duett mit Maggie Rogers. YouTube-Videos, die um die Welt gehen. Ebenso das kleine Hoppala beim Finale "feelikefallinginlove" wo die Gitarre verstimmt war und man auch hier neu starten musste. Egal das machte Coldplay sogar noch sympathischer.

Das "Danke für diese wunderbare Zeit in Österreich!" können die 250.000 Fans mehr als unterstreichen: das waren vier Abende für die Ewigkeit!