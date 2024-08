× Coldplay liefern den größten Pop-Hype des Jahres

Über 125.000 Fans und sogar Kanzler Nehammer haben die bunte Coldplay Show in Wien schon gesehen. Jetzt kommen nochmal so viele dazu! Samstag und Sonntag steigen die nächsten Konzerte. Wohl mit einer Überraschung!

Über 250.000 Fans bei gleich vier Konzerten im Happel-Stadion, weltweite Schlagzeilen für das empathische Taylor-Swift-Cover „Love Story“, ein Besuch vom Kanzler und die absolute Chart-Dominanz bei iTunes, wo man am Freitag ja gleich die Plätze 1 bis 9 innehielt. Ganz Österreich im Coldplay-Fieber. Heute, Samstag und morgen, Samstag lässt die Hit-Band erneut je 63.000 Fans in Wien ausflippen.

© Thomas Zeidler ×

© Instagram ×



Zwei Wochen nach der Absage der drei Taylor Swift Konzert liefen Coldplay die fröhliche Antwort auf die Terror-Angst. Und das unter nie dagewesen Hochsicherheits-Maßnahmen: Scharfschützen am Stadion-Dach, Corba, WEGA, Polizeihundestaffeln, sowie verstärkte Zutrittskontrollen. Das begutachteten auch Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner.

© Leutgeb Entertainment Group ×

Kanzler Karl Nehammer bei Coldplay (o.).

© zeidler ×



Sie sahen die bunteste Show des Jahres: 21 Chart-Hits, gleich drei Bühnen, tonnenweise Konfetti, Feuerwerk und eine stadionweite Lichter-Choreografie mittels LED-Bändern. Damit wurde auch viele Herzen auf die Ränge projiziert und die Botschaft „Believe in Love" - also: "Glaubt an die Liebe".

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Instagram ×

© Instagram ×



Zwischen Miting-Hymnem wie „Yello“, Viva La Vida“ und dem aktuellen Top-Hit "feelslikeimfallinginlove" zeigte man auch die von Taylor Swift so schmerzlich vermisste Empathie für die „Swifties“. Mit wohldosierten Worten („Der Zusammenhalt und die Freundlichkeit aller Fans von Taylor in Wien hat auch unser Herz erreicht.“) und ihren Hits „Love Story“ (1. Konzert) bzw. „Shake It Off“ (2. Konzert). Das sorgte für weltweite Schlagzeilen und einen neuen Chart-Hype. In den Top 10 der iTunes-Charts finden sich ja gleich 9 Coldplay-Hits.

© Facebook ×

© Facebook ×

Ganze Welt feiert Coldplay Tribute für die Wiener Swifties.

Das sind die iTunes-Charts vom 23. August:

1. Coldplay, feelslikeimfallinginlove

2. Coldplay, Paradise

3. Coldplay, Yellow

4. Coldplay, A Sky Full Of Stars

5.Coldplay, Hymn For The Weekend

6. Coldplay, Fix You

7. Coldplay, Viva La Vida

8. Coldplay, Something Just Like This

9. Coldplay, Everglow

10. Coldplay, Eminem, Houdini

Neuer Hit "We Pray". Mit Backstage-Video aus Wien (u.)





Bei den letzten beiden Konzerten könnten es nun am Wochenende zu weiteren Verbeugung vor den Swifties und einer weiteren Überraschung kommen. Den brandneuen Hit "We Pray", den man ja am Freitag auch mit einem witzigen Backstage-Video aus Wien ins Netz stellte, haben Coldplay ja bereits am Donnerstag beim Soundcheck im Happel Stadion geprobt …