Jetzt ist es fix: Coldplay sind in Österreich die Allergrößten!

Mit dem 3. Wien-Konzert in Serie schreiben Coldplay Musik-Geschichte. Als Dank dafür gab’s am Samstag wieder ein Taylor Swift Cover.

Der 24. August 2024 - ein Tag der in die heimische Musikgeschichte eingehen wird! Um 22.50 Uhr haben Coldplay mit dem aktuellen Tophit "feelslikeimfallinginlove", der ja gerade Platz 1 der iTunes-Charts innehält, einem weiteren Feuerwerk und der Botschaft "Believe in Love" ihr bereits 3. Wien-Konzert beendet. Und damit Robbie Williams (2006), Helene Fischer (2016), Ed Sheeran (2018 & 2022), Rammstein (2019 & 2022) und AC/DC (2024), die das Happel Stadion ja "nur" zwei mal in Serie füllten, in die Schranken gewiesen. Ein neuer Rekord!

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Und leider auch ein vorzeitiger: In besseren Zeiten hätten Chris Martin und Co. mit ihrer "Music Of The Spheres" Konzert-Serie ja am Samstag erst einmal die Besucherzahlen von Taylor Swift, die ja Anfang August ihre drei Auftritte wegen der Terror-Warnung absagen musste, eingestellt und sich erst am Sonntag mit dem 4. Konzert (!) in die Geschichtsbücher eingetragen. So sind sind schon jetzt die absolute Konzert-Nummer-eins in Österreich.

© TZOe Zeidler-Künz ×

Coldplay-Konzert in Wien © TZOe Zeidler-Künz ×

"Schönster Samstag des Jahres"

Als Dank dafür lieferten Coldplay für die 63.000 Fans im Happel "den schönsten Samstag des Jahres". Dazu war natürlich auch bei der dritten Coldplay-Show auch der Trost für die Swifties, der Chris Martin ja so sehr beschäftigte, dass er dafür sogar vor seiner Wiener Luxushotel Fans zum Brainstorming bat, ein großes und herzliches Thema. Nach den emphatischen Worten ("Der Zusammenhalt und die Freundlichkeit aller Fans von Taylor in Wien hat auch unser Herz erreicht.") sowie der weltweit gefeierten Swift-Hommage "Love Story" bei der Wien-Premiere am Mittwoch und dem "für alle Swifties in Wien" angestimmten Cover "Shake It Off" bei der zweiten Show am Donnerstag durften sich die 63.000 Fans am Samstag über erneut über "Shake It Off" freuen. Diesmal in der XL-Unplugged Version mit den auf die Bühne geholten Fan-Girls Paulina und Eva.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Ein emotionales Highlight eines gewohnt farbenfrohen Hit-Feuerwerks umrahmt riesigen Rund-Bildschirm, überdimensionalen Plastik-Planeten und tonnenweise Konfetti. Vom Opener "Higher Power", zu dem man wieder händeabklatschend durch die Menge zur Zweitbühne schritt, bis zum Finale mit den ersten Hörproben, der für 4. Oktober erwarteten neuen CD "Moon Music", zelebrierte man zwei Stunden lang ein buntes Fest der Lebensfreude. Und lieferte dabei auch gleich ein witziges Hoppala bei der deutschsprachigen Begrüßung: "Willkommen in unserer zweiten Heimat Wein - ach Scheiße - Willkommen in unserer zweiten Heimat Wien natürlich!"

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Kaum Veränderungen zu vorangegangenen Wien-Konzerten

Auch wenn die Setlist bis auf den Stadion-Rocker "God Put A Smile Uoon Your Face" kaum Veränderungen zu den vorangegangenen Wien-Konzerte lieferte, so traf die Empathie, Energie und Euphorie wieder mitten ins Herz. Auch weil man bei "Something Just Like This" wieder einen Stadion-Ordner auf der Bühne mittanzen ließ und für "A Sky Full Of Stars" das obligate Handy-Verbot aussprach: "Ihr seid das perfekte Publikum: 10 von 10 Punkten! Aber das geht noch besser, denn meine Mum ist hier und die müsst ihr wirklich beeindrucken. Also lasst uns doch einen Song lang nur auf den Moment konzentrieren und auf das Filmen verzichten. Also Handy in die Taschen und Hände in die Höhe!" So brav wie Wien folgte, muss die Mama sehr beeindruckt sein.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Am Sonntag steigt das vierte und letzte und natürlich wieder restlos ausverkaufte Konzert des Wien-Runs. In Summe werden Coldplay dann bei uns mehr als 250.000 Fans verzaubert haben. Das wird ihnen so schnell niemand streitig machen. Wenn überhaupt je.