× Coldplay: „Kein Gast-Auftritt von Taylor Swift in Wien!“

„Taylor Swift wird in Wien NICHT mit uns auf die Bühne kommen!“ Chris Martin höchstpersönlich lässt bei einem Fan-Talk in Wien alle Gerüchte verstummen. Vielmehr will er bei den vier Konzerten ein starkes Statement setzen: "Für die Liebe und gegen den Terror!“

„Wir haben wirklich darüber nachgedacht, aber Taylor Swift wird nicht bei uns in Wien auf die Bühne kommen. Sie wird nicht mitsingen!“ Chris Martin lässt den großen Pop-Traum platzen. Montag machte ja das via Ö3 angeheizte Gerücht die Runde, dass Swift nach ihren drei wegen Terror-Drohung abgesagten Wien-Konzerten, für einen Gast-Auftritt bei einem der vier Coldplay-Konzerte im Happel Stadion vorbeischauen könnte. Aber jetzt bleibt es beim Wunschgedanken, wie der Coldplay-Sänger Montag Nacht zwei Fans vor seinem Wiener Luxus-Hotel bestätigte. „Es wäre wohl auch das falsche Signal und würde wohl die vielen Swifties, die keine Tickets für Coldplay haben verstimmen“ Mit oe24 und oe24Radio die letzten Coldplay Tickets GEWINNEN!

Coldplay: So bunt und fröhlich werden die 4 Rekord-Konzerte in Wien

Coldplay: neuer Tour-Rekord vor dem Rekord-Run in Wien

Taylor Swift: Deshalb werden die 3 Wien-Konzerte nicht nachgeholt

Coldplay: neuer Hit vor dem Rekord-Run in Wien © Getty Images × Coldplay rocken in Wien ohne Swift. © Getty Images × Vielmehr zerbrach sich Martin in Wien den Kopf, wie er die Swift-Absage und die Terror-Angst denn in Wien thematisieren soll. So spazierte er Montag Abends lange durch die Innenstadt „um die Stimmung aufzufangen“ und begrüßte dann bei der Rückkehr in sein Luxus-Hotel die einzigen zwei Fans die auf ein Selfie hofften gleich mit den Worten „Bitte keine Fotos und keine Autogramme, aber ich brauche eure Hilfe: wie kann ich die Wiener Fans am besten trösten? Was soll ich beim Konzert sagen“ © Instagram × Chris Martin bat in Wien die Fans um Hilfe. © Getty Images × Fast 10 Minuten lang lauschte er den Ideen und Anregungen der beiden Fans und wird nun deshalb bei den vier Konzerten das Motto „Liebe ist stärker als der Terror“ aussprechen. Auch mit einer LED-Bändchen-Choreografie. „Ihr habt mir sehr geholfen. Jetzt kenne ich die Stimmung dieser wunderbaren Stadt etwas besser,“ verabschiedete er sich gegen 22.15 Uhr mit einem weiteren Hand-Shake und Schulterklopfen. Um dann sogar noch seinen Bodyguard die Mail-Adresse der beiden Fans aufnehmen zu lassen: „Ihr habt noch keine Tickets? Jetzt habt ihr welche!“