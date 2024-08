× Coldplay: neuer Hit vor dem Rekord-Run in Wien

4 Konzerte im Happel Stadion! In Wien übertrumpfen Coldplay sogar Taylor Swift. Das feiert man am 23. August mit der neuen Single "We Pray".

Der Hype um Taylor Swift hat Österreich erfasst. Troztdem ist sie mit ihren drei Wien-Konzerten bei uns „nur“ die Nummer zwei: Coldplay spielen nämlich gleich vier Mal im Happel Stadion auf. Ein neuer Rekord! Zwischen 21. und 25. August zündet man für über 240.000 Fans das fröhlich bombastische Pop-Spektakel "Music of the Spheres". Ein buntes Hitfeuerwerk voller Lebensfreude für das man nun sogar einen brandneuen Hit liefert.

Das sind die Konzert-Termine von Coldplay:

Mittwoch, 21. August: Wien, Ernst Happel Stadion

Donnerstag, 22. August: Wien, Ernst Happel Stadion

Samstag, 24. August: Wien, Ernst Happel Stadion

Sonntag, 25. August: Wien, Ernst Happel Stadion

Am 23. August, also an ihrem Konzertfreien Tag in Wien, kommt die Single "We Pray",. Der nächste Vorbote der für 8. Oktober erwarten CD Moon Music. Und dafür haben sich Chris Martin und Co. neben der palästinensisch-chilenischen Sängerin Elyanna und der argentinischen Musikerin Tini auch die britische Rap-Königin Little Simz als Duett-Partnerin geholt. Ein erster Teaser mit ziemlich flotten Beats findet sich bereits in den sozialen Netzwerken.

Nach der Premiere am Glastonbury Festival wollen Coldplay ihren neuen Hit "We Pray" dann natürlich auch in Wien anstimmen. Zum Finale einer zweistündigen Bombast-Show rund um 22 Hymnen wie "Higher Power", "The Scientist", "Viva La Vida" oder "Fix You".