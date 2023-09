Coldplay: Neue Hits für die Rekord-Konzerte in Wien

Im August 2024 spielen Coldplay gleich vier Mal im Happel Stadion auf. Auch mit neuen Hits. Im Mai kommt die CD "Moon Music".

Zwischen 21. und 25. August 2024 bringen Coldplay gleich vier Mal das Wiener Happel Stadion zu beben. Der größte Konzert-Hit aller Zeiten für über 220.000 Fans. Und die dürfen sich jetzt auf eine ganz besonderes Zuckerl freuen. Als Einstimmung kommt im Mai das neue Coldplay-Album „Moon Music“: Das hat Chris Martin gestern beim einem Fan-Treffen zum US-Tour-Restart in Seattle verraten. Auch dass zwei der neuen Songs „Jupiter“ und „Angel's Song“ heißen werden.

Chris Martin and Phil Harvey with fans at our @coldplayxtra fan meetup in Seattle tonight ????#ForTheHardcore ????✨ pic.twitter.com/mIMmB1WrYZ — ColdplayXtra (@coldplayxtra) September 20, 2023

Neue Songs. Chris Martin deutete dabei an, dass es sich bei „Jupiter“ um ein Lied handelt, in dem es darum geht, in schwierigen Situationen man selbst zu sein. Für „Angel's Song soll sogar Schlagzeuger Will Champion den Gesang übernehmen. Für die neue Songs wird es auch bei den Wien-Konzerten „mehrere visuelle Änderungen und atemberaubende Ergänzungen“ geben.