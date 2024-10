× Coldplay holen nach Konzert-Triumph ihren dritten Nummer-eins-Hit

Chart-Hype nach den Rekord-Konzerten. Coldplay stürmen mit "Moon Music" an die Spitze der Austria Top 40. Der erster Nummer eins Hit seit dem Jahr 2008. Auch in den USA beendet man damit eine lange Durststrecke.

In puncto Konzerte sind Coldplay bei uns die Allergrößten. Gleich vier Mal füllte man im August das Happel Stadion. Über 250.000 Fans feierten die ebenso bunte wie flotte Show „Music Of The Spheres“. Ein neuer Rekord!

© Warner Music ×

Coldplay erobern mit "Moon Music" Platz 1

© Warner Music ×



Konnten Chris Martin und Co. in Sog der allgemeinen Euphorie damals gleich 6 Alben und 6 Songs in den heimischen iTunes-Charts platzieren, so stürmen sie jetzt mit der neuen CD „Moon Music“ an die Spitze der Austria-Top- 40. Ein überraschend rarer Triumph, denn das ist erst der dritte Nummer-eins-Hit für Coldplay in Österreich. Nach den Alben “X&Y” (2005) und “Viva la vida Or Death And All His Friends“ (2008).

© Getty Images ×

Dauerte es bei uns somit gleich satte 16 Jahre bis Coldplay wieder Chart-Gold eroberte, so musste man in den USA „nur“ 10 Jahre auf einen weiteren Nummer-eins-Hit warten. Nach „Ghost Story“ aus dem Jahr 2014 stellt man nun mit "Moon Music" wieder Platz 1 der Billboard-Charts.