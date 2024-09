× Coldplay lassen jetzt Oasis und Taylor Swift zittern

Coldplay sind mit ihrer Rekord-Tour „Music of the Spheres“ nicht zu (s)toppen: für 2025 sind es nun schon 8 Konzerte im Londoner Wembley Stadion fixiert. Damit übertrumpft man selbst Oasis und stellt sogar den Rekord von Taylor Swift ein!

Jüngst haben Coldplay bei uns Musik-Geschichte geschrieben. Mit gleich vier Konzerten im Happel Stadion für über 250.000 Fans. Ein neuer Österreich-Rekord. Jetzt gelingt der Hitband auch in London Historisches. Und das im ehrwürdigen Londoner Wembley Stadion.

Gleich sechs Konzerte hatte man zwischen 22. und 31. August für die letzte Europa-Runde de Rekord-Tour „Music of the Spheres“ im Wembley angesetzt. Doch schon vor dem für morgen, Freitag gezündeten Vorverkaufsstart legt man nun sogar zwei weitere Termine nach. Am 3. und 4. September.

In Summe sind somit 8 Konzerte für über 700.000 Fans fixiert. Damit übertrumpfen Coldplay nicht nur das Sensations-Comeback von Oasis, die ja bislang für 2025 „nur“ 7 Wembley-Termine fixiert haben, sie egalisieren damit auch gleich den Rekord von Taylor Swift. Sie inszenierte ihre Eras-Show ja heuer insgesamt 8 Mal in London.

Den Konzert-Triumph feiern Coldplay auch gleich mit neuen Hits. Am 4. Oktober kommt die CD „Moon Music“: Die 12 neuen Songs werden mit speziellen Kino-Screenings präsentiert. Am 2. Okkober u.a. im „Star Movie“ in Ried und am 3. Oktober sogar im Wiener Planetarium.