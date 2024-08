× „Pfiat euch Wien!“: Coldplay hatten „wunderbare Zeit in Österreich“

Nach den vier Rekord-Konzerten für 250.000 Fans sagen Coldplay nun ihrer „zweiten Heimat Wien“ goodbye. Auch mit emotionellen Instagram-Fotos.

"Danke für diese wunderbare Zeit in Österreich!" Mit lupenreinem Deutsch beim letzten Auftritt und einem mit den Zeilen „Pfiat euch Wien!“ versehenen Instagram-Foto aus dem Happel-Stadion verabschieden sich Coldplay nach vier Rekord-Konzerten aus Österreich. Zwischen Mittwoch (21 .August) und Sonntag (25. August) ließ man ja über 250.000 Fans das Herz aufgehen. Den Sozial-Einrichtungen „Die Tafel“ und “Vinzi Rast“, die man mit großzügigen Spenden und Ticket-Verlosungen unterstützte, ja sowieso. Dazu traf sich Chris Martin sogar mit heimischen Indie-Künstlern wie Ankathie Koi zum Gedankenaustausch.

Mit der buntesten Show des Pop setzten Coldplay in Wien ein fröhliches Statement gegen die Terror-Angst und lieferte dabei jene Empathie für die Swifties, die Taylor Swift ja so schmerzlich vermissen ließ.

Als emotionelles Highlight jeder Show stimmte Chris Martin in „unserer zweiten Heimat Wien" zwischen 100-Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Fix You", "Yellow" oder "A Sky Full Of Stars" ja sogar jeden Abend ein anderes Taylor-Swift-Tribute an: "Love Story", "Shake It Off", mal als Medley mit "The Scientist", mal als XL-Unplugged-Version und zum Finale dann sogar "The 1". „Es tut uns so leid, dass die Taylor-Swift-Konzerte abgesagt wurden, wir sind aber so froh, dass wir hier spielen dürfen!“

Die Freude beruht auf Gegenseitigkeit: Rund um die Konzerte hievten die Fans ja gleich bis zu 20 Coldplay-Hits in die iTunes-Charts.