× Coldplay bringen ihre neuen Hits jetzt auch ins Kino

Nach dem Happel Stadion rocken Coldplay jetzt auch unsere Kinos. Am 2. Oktober wird die neue CD "Moon Music" als Pre-Listening-Party in Konzertlautstärke präsentiert!



Erst im August ließen Coldplay über 250.000 Fans bei gleich vier Konzerten im Happel -Stadion ausflippen. Neuer Konzert-Rekord in Österreich. Jetzt legt die Hitband nach: Am 4. Oktober kommt die neue CD „Moon Music“ rund um die Chart-Hits „feelslikeimfallinginlove“, mit dem man ja in Wien das Finale hinter die bunte Hit-Show setzte, „Good Feelings“ und „We Pray“.

Bereits am 2. Oktober liefern Coldplay die neue CD als Globale globale Kino-Show: Mit weltbestem Kinosound in Konzertlautstärke! Dazu werden auf der Leinwand zu den 10 neuen Songs die Lyrics und auch zusätzliches Bonusmaterial eingespielt.

In Österreich haben Chris Martin dafür u.a. bereits das „Star Movie“ in Ried reserviert. Dazu wohl auch wieder die großen Kinos der Cineplexx-Gruppe, die ja schon 2022 den Coldplay-Konzertfilm „Music Of The Spheres World Tour“ live aus Buenos Aires zeigte.