× Kein weiteres Österreich-Konzert für Coldplay

Coldplay setzen ihre Rekord-Tour „Music Of The Spheres“ 2025 mit 8 Konzerten in Hull und London fort. Weitere Städte sind nicht geplant. Als Trost kommt am 4. Oktober die neue CD „Moon Music“

Nachdem sich Coldplay jüngst den Rekord der „bestbesuchten Tournee aller Zeiten“ sicherten - 9,3 Millionen Fans bei der „Music Of The Spheres“ Tour - legt man jetzt sogar noch drauf. Für 2025 sind nun ein Doppelpack in Craven Park Stadium von Hull (18. und 19. August) und gleich 6 Konzerte (!) im Londoner Wembley Stadion (zwischen 22. und 31 August) fixiert. Das war die gute Nachricht. Jetzt die schlechte: „Dies sind die einzigen britischen/europäischen Städte, in denen die Band nächstes Jahr auftreten wird.“ Also leider kein weiteres Österreich-Konzert nach dem Rekord-Run im Happel-Stadion für 250.000 Fans. © zeidler × Coldplay gehen 2025 schon wieder auf Tour!

Nach vier Jahren „on the road“ stehen 2025 jetzt „nur“ mehr 8 England-Konzerte am Plan. Vorerst wohlgemerkt, denn es ist durchaus wahrscheinlich, dass man in London noch nachlegt. Auch um Oasis, die 2025 ja bereits 7 Konzerte im Wembley Stadion angesetzt haben, zu übertrumpfen. Oder den Rekord von Taylor Swift. Die stoppte mit der Eras-Tour ja gleich 8 mal im Wembley. © zeidler × Statt weiteren Österreich-Konzerten gibt's immerhin eine neue CD. © Warner Music × Für die heimischen Fans gibt’s immerhin eine neue CD als Trost. Am 4. Oktober kommt das neue Coldplay-Werk „Moon Music“ rund um die Hits „We Pray“ und „feelslikeimfallinginlove“, mit dem man ja im Happel Stadion das Grande Finale hinter die größte Show des Pop setzte.