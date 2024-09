Mariahilf bekommt bald den "Swifties-Aufzug"

Der Wunsch nach einem Lift an der Corneliusstiege in Mariahilf steht kurz vor der Verwirklichung. Er soll den Namen „Swifties-Aufzug“ tragen und den Bezirk einen Schritt weiter in Richtung Barrierefreiheit bringen.

Im Bezirksparlament fand der Vorschlag zur Errichtung des "Swifties-Aufzugs" breite Zustimmung von allen Parteien. Er soll den barrierefreien Zugang zwischen der Corneliusgasse und der Gumpendorfer Straße erleichtern. Die Corneliusgasse stand diesen Sommer besonders im Fokus, als Taylor-Swift-Fans nach den Konzertabsagen in Wien dort verweilten. Der Grund: Taylor Swift besingt in einem ihrer Lieder die "Cornelia Street" - was die Namensgebung des Aufzugs beeinflusste. Der Aufzug wurde im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens gefordert und die Stadt hatte bereits 2020 die technische Machbarkeit bestätigt. Nun werden die Projektpläne und Kostenschätzungen aktualisiert und der Aufzug wird in das Budget von Mariahilf für 2025 aufgenommen. Gerhard Hammerer, Vorsitzender der ÖVP Mariahilf, forderte jetzt die Stadt zur Unterstützung auf, um das Projekt zügig voranzutreiben. Und wer weiß, vielleicht wird der "Swifties-Aufzug" ja bald schon ein neues Wahrzeichen im Wiener Stadtbild.