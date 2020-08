"Zündholzkopfsau": Streit zwischen Petzner und Grosz eskaliert völlig

Nachdem ihm Polit-Berater und Ex-'Dancing Star' Stefan Petzner angeblich einen Mode-Fauxpas unterstellte, schießt nun Grosz zurück.

Wien. Zwischen Ex-BZÖ-Mann Gerald Grosz und Polit-Berater und Ex-'Dancing Star' Stefan Petzner ist ein Streit um Modegeschmäcker entbrannt. Weil sich Petzner über das rosafarbene Sakko von Grosz lustig gemacht hat, kontert nun der ehemalige Politiker in einer Videobotschaft: "Lieber Stefan Petzner, mein rosafarbenes Sakko sei eich**rot, sprachst du als der modisch farbenblinder und geschmacklosester Vertreter der österreichischen Z-Promiliga."

Grosz sagt weiter: "Ohne auf die Details deines anatomischen und geistigen Minimalismus eingehen zu wollen, aber die Farbe des Samens der Eiche ist zumindest meines Wissens braun. Also was stört es mich, die rosafarbene Eiche, wenn sich die Solariumgebräunte Zündholzkopfsau an ihr reibt. Überhaupt solltest Du mit deinen Flügelschuhen, Gott hab sie selig, doch für immer schweigen. Es grüßt dich herzlich aus Italien, dem Land der Mode con molti baci dein Gerald."