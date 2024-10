× Chart-Hammer: Linkin Park bremsen Coldplay aus!

Das gab es noch nie! Allein durch die Vorbestellungen stürmen Linkin Park mit der für 15.November erwarteten Comeback-CD „From Zero“ auf Platz 1 der iTunes-Charts. Für die Rekordband Coldplay bleibt nur Platz 2.

Erst im August schrieben Coldplay in Österreich Musikgeschichte. Mit gleich vier Konzerten im Happel Stadion für über 250.000 Fans. Ein neuer Rekord, der wohl noch einige Jahre halten wird. Doch jetzt müssen Coldplay in Österreich freilich eine ebenso unerwartete wie überraschende Chart- Niederlage einstecken: Ihre neue CD „Moon Music“, rund um die Konzert-Highlights „feelslikeimfallinginlove“ und „Good Feelings“, schafft es trotz gut besuchter Vorab-Premieren im Kino, bei iTunes nämlich nur auf Platz 2.

Linkin Park überholen bei iTunes Coldplay.

Das sind die iTunes-Charts vom 4. Oktober:

1. Linkin Park, From Zero

2. Coldplay, Moon Music

3. Samu Haber, Me Free MyWay

4. Andrea Bocellli, Duets (30th Anniversary)

5. Die Mega 90er, Vol. 3

Keine Chance gegen Linkin Park, die mit der neuen Sängerin Emily Armstrong und der erst für 15.November erwarteten Comeback-CD „From Zero“ allein durch die Vorbestellungen die Chart-Spitze halten. Das gab es in Österreich noch nie. Unterstrichen wird der Hype in den iTunes-Single-Charts, wo Linkin-Park mit einzigen beiden bislang verfügbaren neuen Songs „The Emptiness Machine“ und „Heavy Is The Crown“ die Plätze 1 und 5 halten.

Emily Armstrong (o.) ersetzt Chester Bennington (u.).

Ein starkes Comeback, 7 Jahre nach dem Tod von Chester Bennington und dem jüngst erfolgten Ausstieg von Drummer Rob Bourdon, dem man 2025 auch eine "ausgedehnte Tournee" folgen lassen will. Ein Österreich-Konzert, wohl am Nova Rock, ist so gut wie fix.