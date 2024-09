× Linkin Park: Neustart mit einer Sängerin!

7 Jahre nach dem Tod von Chester Bennington starten Linkin Park jetzt wieder durch. Bei einem YouTube-Konzert wurde nun Emily Armstrong als neue Sängerin präsentiert. Auch für den brandneuen Hit „The Emptiness Machine” und das neue Album „From Zero".

„Das ist ein sehr spezieller Tag für uns: Das ist Emily. Und in der Rolle von Chester Bennington seit ihr alle!“ Nach wochenlangen Spekulationen, bei denen auch Deryck Whibley von Sum 41 als neuer Sänger gehandelt wurde, ließen Linkin Park in der Nacht auf Freitag die Rock-Bombe platzen. Bei einem „Geheim-Konzert“ aus den Universal Studios in Hollywood, das am Mitternacht unserer Zeit weltweit im Stream übertragen wurde, präsentierte Band-Leader Mike Shinoda die 38-jährige US-Songwriterin Emily Armstrong als neue Sängerin. Auch für die Weltpremiere der brandneue Single „The Emptiness Machine”. Dem erste Linkin Park-Werk nach dem Tod von Chester Bennington 2017.

© YouTube ×

Emily Armstrong (o.) singt nach dem Tod von Chester Bennington (u.) jetzt bei Linkin Park.

© zeidler ×



Armstrong, die seit 2005 mit der Indie-Band Dead Sara drei Alben aufnahm, war beim 10 Song starken Comeback-Konzert, wo man neben Klassikern wie „Numb“ oder „Crawling“ mit „Lost“ auch gleich einen weiteren neue Song präsentierte jedoch nicht der einzige Neuzugang: Am Schlagzeug nahm Colin Brittain. Platz Dazu ersetze Alex Feder den Lead Gitarristen Brad Delson.

© YouTube ×

Mike Shinoda (o.) bringt Linkin Park zurück.

© Instagram ×

Und das wohl auch auf einer kurzen Mini-Tournee, die bereits am Mittwoch (11. September) in Los Angeles startet und u.a in Hamburg (22. September) und London (24. September) stoppt. Am 15. November folgt das neue Album „From Zero“ mit dem man laut Shinonda 2025 „ausführlich tourt“. Ein Auftritt am Nova Rock gilt so gut wie fix.