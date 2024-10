× Coldplay legen mit gleich zwei weiteren CDs nach

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von „Moon Music“ gibt es jetzt schon wieder neue Songs von Coldplay.

Mussten sich Coldplay mit ihrer neuen CD "Moon Music" am Freitag in den heimischen iTunes Charts noch Linkin Park geschlagen geben, so hat man nun doch die Chartspitze erreicht. Und das dank einem genialen Trick: Denn Coldplay bieten ihr neues Album nun in gleich zwei weiteren Ausgaben voll mit spannenden Bonusmaterial an.

Auf der „Tour Edition“ finden sich passend zu den vier Rekord-Konzerten für über 250.000 Fans im Happel Stadion gleich 10 Live-Hits wie „Viva La Vida“, „A Sky Full Of Stars“ oder „feelslikeimfallinginlove“

Coldplay liefern "Moon Music" auch als "„Tour Edition“ (o.) und in der „Full Moon" Variante (u.)

Fast noch spannender ist die „Full Moon Edition“, wo Chris Martin und Co. gleich 10 Bonus-Tracks draufgepackt haben. Neben Varianten von „Moon Music“, das nun als stimmiges Instrumental erklingt, „We Pray“ und „Jupiter“ auch die drei bislang unveröffentlichten Songs „The Karate Kid“, „Man in The Moon“ und „A Wave“, für das man Star-DJ Jon Hopkins als Gaststar gewinnen konnte.

2025 geht man damit auch wieder auf Tour. Mit einem weiteren Rekord: Das Londoner Wembley Stadion ist gleich 10 Mal ausverkauft. Österreich-Konzert gibt es leider keines. Nicht der einzige Schock: jüngst kündigte Chris Martin ja sogar schon das überraschende Band-Ende an: „Wir werden nur zwölf richtige Alben machen und dann hören wir auf. Das verspreche ich.“ Somit lässt man „Moon Music“ nur mehr zwei weitere Alben folgen.