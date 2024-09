Paukenschlag: Chris Martin verkündet Coldplay-Aus

Sänger Chris Martin (47) erklärte in einem Interview, dass er und seine Bandkollegen noch zwei Alben machen und dann in den Ruhestand treten wollen.

Coldplay-Frontmann Chris Martin sagt in einem Interview mit "Apple Music 1": "Wir werden nur zwölf richtige Alben machen, und das meine ich ernst. Ja, ich verspreche es." Am Freitag erscheint das zehnte Album der Band – das ist damit das drittletzte von Coldplay. Nach dem 12. Album soll dann keine neue Musik mehr von der britischen Erfolgs-Band kommen.

Die Entscheidung ruft bei zahlreichen Fans Enttäuschung hervor. Weniger ist mehr: Die Beschränkung auf eine gewisse Anzahl an Alben führe laut Chris Martin zu besserer Qualität. "Es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Limit haben. Es gibt nur sieben Harry Potter-Bücher, nur zwölf Beatles-Alben und ungefähr ebenso viele von Bob Marley, also von unseren Helden", so der Coldplay-Sänger.

Kleiner Hoffnungsschimmer: Coldplay schließt eine zukünftige Zusammenarbeit der Bandmitglieder nicht aus. Aber: "Wenn wir danach noch etwas gemeinsam machen, dann wird es etwas anderes sein oder eine Zusammenstellung von Dingen, die wir nicht vollendet haben", so Martin.