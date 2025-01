× Coldplay: nach den Rekord-Konzerten kommt jetzt ein cooler YouTube-Film

Über 250.000 Fans bei vier Konzerten im Happel Stadion und Platz 1 mit der CD „Moon Music“. 2024 brachen Coldplay bei uns alle Rekorde. Jetzt legt man mit dem YouTube-Film „A Film For The Future“ nach. Ein kaleidoskopisches Patchwork von 150 Multimediakünstlern.

Letzten August ließen Coldplay über 250.000 Fans bei gleich vier Konzerten im Happel Stadion ausflippen. Neuer Konzert-Rekord in Österreich. Jetzt legt die Hitband mit einem spannenden Film-Projekt nach. Am 22. Jänner feiert A Film For The Future ein visuelles Beiwerk zur aktuellen CD „Moon Music“ seine YouTube-Premiere. “Das ist ein kaleidoskopisches Patchwork – ein 44-minütiger Multimedia-Fleckerlteppich,“ gibt Regisseur Ben Mor dafür die Direktiven. 150 Multimediakünstler aus 45 Ländern sind daran beteiligt.

Jeder Künstler erhielt eine Handvoll Musikausschnitte aus „Moon Music“ und wurde gebeten, entsprechende Visuals zu erstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gab keine Regeln oder Richtlinien und keine Kenntnis der Kreationen anderer Künstler. „Wir sind all den großartigen Künstlern sehr dankbar, die diesem Film ihr Genie verliehen haben. Sie haben etwas sehr Schönes geschaffen und wir sind extrem stolz darauf,“ so Coldplay.

Die Premiere steigt am 22. Jänner auf YouTube. Dazu zünden Coldplay auch spezielle 360° Kino-Screenings in London, Manchester und Seoul.