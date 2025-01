× Coldplay feiern das Jahr 2024 vor dem Stephansdom!

250.000 Fans bei vier Konzerten - Österreich liebt Coldplay. Die Liebe ist gegenseitig, denn jetzt liefert man beim Jahresrückblick auf Instagram auch ganz private Bilder aus Wien.

Im August schrieben Coldplay in Österreich Musikgeschichte. Vier Konzerte für über 250.000 Fans im Happel Stadion. Ein neuer Konzert-Rekord, mit dem man auch Robbie Williams, Ed Sheeran, Rammstein oder Helene Fischer, die das Happel ja „nur“ zwei Mal in Folge füllten, alt aussehen ließ. Bedankte man sich schon nach dem Rekord-Run mit einem „Pfiat euch Wien – wir hatten eine wunderbare Zeit in Österreich“ auf Instagram, so legt man nun mit einem raren Privat-Video aus Wien nach.

© Instagram ×

© Thomas Zeidler ×

Im Jahresrückblick von Coldplay auf Instagram ist Chris Martin nämlich nicht nur bei ausverkauften Konzerten, backstage oder bei Soundcheck im Happel Stadion zu sehen, sondern in einer kurzen Video-Sequenz auch vor dem Stephansdom!

© Instagram ×

© Instagram ×

Chris Martin zeigt Privat-Video vor dem Stephansdom!





Gedreht wurde der Clip am 19. August bei einer Sightseeing Tour durch die Wiener Innenstadt, bei der der Coldplay-Boss auch am Donaukanal stoppte und sich dann vor dem „Hyatt“-Hotel von zwei Fans im Austausch für Freikarten Tipps für seine empathischen Ansagen nach der terrorbedingten Absage der Taylor Swift Konzerte holte. „Wie kann ich die Wiener Fans am besten trösten? Was soll ich bei den Konzerten sagen.“

© Instagram ×

Swift-Tribute bei den Wien-Konzerten.

© TZOe Zeidler-Künz ×

Ein Mann ein Wort: Als emotionelles Highlight jeder Show stimmte Chris Martin in „unserer zweiten Heimat Wien" zwischen 100-Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Fix You", "Yellow" oder "A Sky Full Of Stars" dann ja jeden Abend ein anderes Taylor-Swift-Tribute an: "Love Story", "Shake It Off", mal als Medley mit "The Scientist", mal als XL-Unplugged-Version und zum Finale dann sogar "The 1". „Es tut uns so leid, dass die Taylor-Swift-Konzerte abgesagt wurden, wir sind aber so froh, dass wir hier spielen dürfen!“ Eine Wien-Liebe, die man jetzt auch im Instagram Jahresrückblick zeigt.