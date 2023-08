Wrestling-Star stirbt mit nur 36 Jahren

Wrestling-Star ''The Fiend'' Bray Wyatt ist gestorben. Er galt als großes Wrestling-Talent einer neuen Generation.

Wrestling-Star Windham Rotunda, in der "WWE" bekannt als "The Fiend" Bray Wyatt, ist am Donnerstag im Alter von nur 36 Jahren gestorben. WWE-Chef "Triple H" schreibt auf X (Twitter): "Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda erhalten, der uns über die tragische Nachricht informiert hat, dass unser lebenslanges WWE-Familienmitglied Windham Rotunda – auch bekannt als Bray Wyatt – heute unerwartet verstorben ist."

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.



WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP — WWE (@WWE) August 24, 2023

Erst im vergangenen Jahr war Bray Wyatt nach einer Pause wieder in den Ring zurückgekehrt – allerdings nur für wenige Kämpfe. Es gab Berichte, dass er unter einer lebensgefährlichen Erkrankung leide. Das "Forbes"-Magazin vermutet, dass er wohl auch deshalb nicht beim "Wrestle Mania 39"-Event dabei war. Über die Todesursache ist aber bislang nichts bekannt.

"Ich kann es nicht glauben", schreibt der erfolgreiche Wrestler "Top Dolla" auf der Plattform X. "Die Welt hat einen echten Künstler verloren, einen guten Mann und einen großartigen Vater."

I can’t believe this… Bray Wyatt was the reason I came to @WrestleMania XXX in New Orleans… working with him in Montreal & feeling that crowd reaction is one of my greatest memories in life.



The world lost a true artist, a good man and a great father. #RIPBray ????????????️ pic.twitter.com/UhTFcpM1bK — Top Dolla ???????? (@AJFrancis410) August 24, 2023

Bray Wyatt zählte zu den größten Wrestling-Stars der vergangenen zehn Jahre. Noch 2020 hatte er gegen Braun Strowman den Gürtel zur "Universal Championship" gewinnen können. Im Sommer 2021 verließ er die Liga.