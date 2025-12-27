Fieser Troll: Warum hat Simone Biles eine Käsereibe am Kopf?

Ein Bild von Gymnastik-Ausnahmetalent Simone Biles mit Käsereibe am Kopf sorgt derzeit für jede Menge Wirbel.

Simone Biles zählt zu den besten Sportlerinnen der Gegenwart. Die siebenfache Olympiasiegerin und 23-fache Weltmeisterin sorgte zuletzt allerdings immer seltener für sportliche Schlagzeilen. Dabei hat sie ihre Karriere noch nicht beendet und möchte auch 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles im für eine Turnerin hohen Alter von 31 Jahren wieder auf Goldjagd gehen und ihre Karriere krönen.

Derzeit gehen allerdings Bilder von ihr viral, die nicht allen Menschen gefallen. Dabei trägt die US-Amerikanerin einen auffälligen und seltsamen Kopfschmuck. Hintergrund ist ein ganz fieser Troll von Biles.

Denn das auffällige Kleidungsstück trägt die 28-Jährige auf den Bildern tatsächlich aus Liebe und zugleich Boshaftigkeit. Seit April 2023 ist sie mit Jonathan Owens verheiratet. Ihr Mann ist seit dieser Saison Leistungsträger bei den Chicago Bears in der NFL.

Attacke auf Käseköpfe

Im Vorjahr war ihr Herzblatt noch bei den Green Bay Packers unter Vertrag, die beiden Teams sind erbitterte Erzfeinde. Die Fans der Packers werden im Volksmund als "Cheese Heads", also Käseköpfe, bezeichnet und sitzen oftmals auch mit den markanten löchrigen Käsehüten im Stadion.

© Getty

© Getty

Also während Biles letztes Jahr noch Käse-Liebhaberin war, setzt sie nun mit anderen Spielerfrauen der Bears ein klares Zeichen der Ablehnung gegen die Packers. Denn die Bears sind in der NFC North drauf und dran, erstmals seit 2018 die Division zu gewinnen.

Ausgerechnet im ersten Jahr, nachdem es Biles" Mann von Green Bay nach Chicago zog, haben die Bären also dem Erzrivalen wieder eine Abreibung verpassen können. Die mitfiebernde Ehefrau hat es als Anlass genommen, eine Botschaft nach Wisconsin zu schicken, doch abgesehen vom eingefleischten Bears-Anhang kam der Troll alles andere als gut bei ihren und den NFL-Fans an.