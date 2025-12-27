FC Bayern mit Red-Bull-Methode: Nächster Teenie im Anflug

Die Sport-Bosse des FC Bayern Müncheln basteln eifrig am Erfolgs-Team der Zukunft, jetzt soll ein 18-jähriger Offensivspieler das Interesse geweckt haben.

Heimlich, still und leise bauen Bayerns Sport-Bosse Max Eberl und Christoph Freund das Erfolgsteam der Zukunft auf. Während man stets den Transfermarkt im Blick hat und auch nach neuen großen Namne sucht, hat man auch die internationalen Top-Talente schon im Visier.

Vor allem Freund profitierte von diesen Maßnahmen in der Vergangenheit. So lockte er etwa schon Erling Haaland nach Österreich, ehe der Torjäger auf den Notizblöcken der internationalen Top-Teams war. Auch Spieler wie Benjamin Sesko, Karim Adeyemi oder Dominik Szoboszlai wurden durch Freunds Fingerspitzengefühl bei außerordentlichen Talenten der Weg zu einer großen Karriere geebnet.

© Getty Images

Nun dürfte sich der Österreicher in München endgültig eingelebt haben und sein damaliges Erfolgsrezept wieder anwenden. Mit Lennart Karl sorgt bereits ein Mann der Zukunft an der Isar für Schlagzeilen, mit dem Ecuadorianer Virgillio Olaya wurde die Zukunft in der Verteidigung gesichert. Doch damit haben die Bayern-Bosse wohl noch nicht genug, jetzt soll ein 18-jähriger Offensivmann verpflichtet werden.

Neue Transfer-Strategie

In den vergangenen Transferperioden ließen sich die Münchner von überhöhten Ablöse- oder Gehaltsforderungen nicht unterkriegen. Folglich entschieden sich Stars wie Leroy Sané, Nick Woltemade oder Florian Wirtz gegen den deutschen Rekordmeister.

Eberl kommunizierte damals offen, dass man die Gehaltsausgaben reduzieren möchte und an die Zukunft denkt. Auch hier passt die "Red-Bull-Methode" Freunds perfekt ins Konzept. Laut dem Portal TEAMtalk soll man nun in Belgien fündig geworden sein.

Konstantinos Karetsas ist ein belgisch-griechischer Doppelstaatsbürger und sorgt beim KRC Genk bereits für Furore. In 27 Pflichtspielen hat er schon zwölf Torbeteiligungen. Doch die Münchner müssen schnell sein. Angeblich soll auch Paris Saint-Germain Interesse an dem dribbelstarken Offensiv-Mann haben. Die Kreativität passt perfekt zum Stil seines Landsmannes auf der Bayern-Bank Kompany und in Zukunft könnte er mit Karl das neue Power-Teenie-Duo in der Bayern-Offensive bilden.