Ausstiegsklausel: Hoeneß überrascht mit Worten über Kane-Zukunft bei Bayern

Uli Hoeneß nimmt sich wieder einmal kein Blatt vor den Mund und spricht überraschend über die Zukunft von Super-Stürmer Harry Kane beim FC Bayern München.

Sobald es um den FC Bayern München geht, ist Uli Hoeneß nicht weit weg. Die Vereins-Ikone hat mittlerweile als Ehrenpräsident keine offizielle Funktion mehr beim Verein, dennoch mischt sich der langjährige Boss noch in die Geschäfte der Verantwortlichen ein.

Nachdem zuletzt immer wieder Gerüchte über einen verfrühten Abschied von Top-Torjäger Harry Kane spekuliert wurden, erhob nun der Bayern-Patron sein Wort. Am Sonntag sprach Hoeneß in einem Talk bei den "Power Days" in München über die Zukunft des 32-jährigen Knipsers aus England.

Dabei wurde er direkt auf eine Ausstiegsklausel angesprochen, die Kane im Vertrag haben soll. Demnach darf er jeden Winter den Verein für eine festgeschriebene Ablösesumme von 65 Millionen Euro verlassen. Ein Fakt, dem Hoeneß keine Beachtung schenkt, weil sein Stürmer-Star auch in den vergangenen Jahren nicht davon Gebrauch gemacht hatte.

Kane fühlt sich in München wohl

Viel mehr Wert legt Hoeneß darauf, dass sich Kane in München sehr wohl fühle: „Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause nur mit Bodyguards gearbeitet. So ein Leben muss ich nicht unbedingt haben.“

© Getty

Noch dazu kündigten die Bayenr-Sport-Bosse und der Spieler zuletzt an, dass man schon bald über die gemeinsame Zukunft reden will. Von einem Abschied ist dabei absolut keine Rede. Viel mehr soll nach dem Jahreswechsel eine vorzeitige Vertragsverlängerung über das Jahr 2027 hinaus das Ziel beider Seiten sein.

© APA

„Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison. Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert“, machte Kane zuletzt den Bayern-Fans selbst Hoffnung auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsgeschichte.