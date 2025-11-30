Knalleffekt: Bayern-Star steht vor Blitz-Abschied

Die Heimat ruft. Dieser Star könnte München schon im Winter verlassen.

In wenigen Wochen öffnet das Winter-Transferfenster und beim FC Bayern kündigt sich ein überraschender Abgang an. Raphael Guerreiro, dessen Vertrag im Sommer abläuft, könnte die Münchner schon im Jänner verlassen.

Mourinho zeigt Interesse

Wie die portugiesische Sportzeitung A Bola berichtet, angelt Benfica Lissabon um den 31-jährigen Portugiesen. Beim Rekordmeister ist Star-Trainer Jose Mourinho seit wenigen Wochen im Amt und sucht nach Verstärkungen.

© Getty

Dem Bericht zufolge kann sich Guerreiro eine Rückkehr in die Heimat durchaus vorstellen. Der Außenverteidiger ist bei den Bayern nur noch Ergänzungsspieler und stand in dieser Bundesliga-Saison erst zweimal in der Startelf. Bei Benfica könnte sich der 31-Jährige wieder ins Rampenlicht spielen und sich somit für die WM empfehlen.